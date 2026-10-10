Около 4 тысяч человек без регистрации выявили в Казахстане за четыре дня
В рамках акции «Безопасный дом» полиция выявила около 4 тысяч граждан без регистрации и оказала помощь почти 800 подросткам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается профилактическое мероприятие «Безопасный дом», направленное на предупреждение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и защиту детей.
Как сообщили в полиции, за первые четыре дня сотрудники полиции проверили более 46 тысяч жилых объектов и свыше 35 тысяч человек, состоящих на профилактическом учёте.
В ходе рейдов выявили около 4 тысяч человек, проживавших без регистрации, а также установили 3 тысячи различных нарушений.
Особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних. Помощь потребовалась примерно 800 подросткам, 127 из них поместили в центры адаптации. В Павлодарской области полицейские обнаружили четверых малолетних детей, оставленных без присмотра.
Кроме того, правоохранители проверили более 11 тысяч владельцев оружия и изъяли 20 единиц незарегистрированного оружия.
За время проведения мероприятия состоялось около 2 тысяч встреч с населением, также поступило почти 580 обращений граждан. Все обращения будут рассмотрены.
По словам заместителя председателя комитета административной полиции МВД Багланбека Айтпаева, главная цель акции — не наказание, а предупреждение правонарушений и защита граждан, особенно детей.
В полиции призвали казахстанцев сообщать о правонарушениях и случаях, когда дети остаются без присмотра, по номеру 102.
Самое читаемое
- Девятиэтажный дом загорелся в Актобе
- В Степногорске заменили 22 км теплотрасс, но главную магистраль доделают только в следующем году
- «Результат неприемлем»: в КФФ пообещали кардинальные решения по сборной Казахстан
- Третьяковская галерея представила 30 произведений в Алматы
- Через Казахстан в Европу: контейнерный поток по Среднему коридору вырос на 58%