Около 4 тысяч человек без регистрации выявили в Казахстане за четыре дня

В Казахстане продолжается профилактическое мероприятие «Безопасный дом», направленное на предупреждение правонарушений, обеспечение общественной безопасности и защиту детей.

Как сообщили в полиции, за первые четыре дня сотрудники полиции проверили более 46 тысяч жилых объектов и свыше 35 тысяч человек, состоящих на профилактическом учёте.

В ходе рейдов выявили около 4 тысяч человек, проживавших без регистрации, а также установили 3 тысячи различных нарушений.

Особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних. Помощь потребовалась примерно 800 подросткам, 127 из них поместили в центры адаптации. В Павлодарской области полицейские обнаружили четверых малолетних детей, оставленных без присмотра.

Кроме того, правоохранители проверили более 11 тысяч владельцев оружия и изъяли 20 единиц незарегистрированного оружия.

За время проведения мероприятия состоялось около 2 тысяч встреч с населением, также поступило почти 580 обращений граждан. Все обращения будут рассмотрены.

По словам заместителя председателя комитета административной полиции МВД Багланбека Айтпаева, главная цель акции — не наказание, а предупреждение правонарушений и защита граждан, особенно детей.

В полиции призвали казахстанцев сообщать о правонарушениях и случаях, когда дети остаются без присмотра, по номеру 102.