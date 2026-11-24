Около 40 пациентов с переломами и травмами застряли в очереди на рентген в Каскелене
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Около 40 человек не могли пройти рентгенологическое обследование в Каскелене Алматинской области. Среди ожидавших были пациенты с переломами и другими травмами. После появления публикации в социальных сетях администрация Карасайской районной больницы объяснила причины очереди, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Что произошло
Согласно публикации в социальных сетях, пациенты были вынуждены долго ждать приёма возле рентгеновского кабинета.
По словам автора публикации, люди спрашивали у медицинских работников, почему не начинается приём и когда откроется кабинет. Однако сотрудники отвечали: «Мы тоже ждём».
Автор также утверждает, что в это время медсёстры подметали двор. Пациенты возмутились тем, что так и не получили внятного объяснения причин задержки.
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Что ответили в больнице
Администрация Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы прокомментировала ситуацию.
Как сообщили в медучреждении, рентгеновский кабинет работает непрерывно согласно утверждённому графику. Однако в понедельник пациентов оказалось больше, чем обычно. Кроме того, из-за отключения электроэнергии обследования пришлось приостановить на 40 минут. В результате перед кабинетом образовалась очередь.
В больнице также пояснили, что продолжительность рентгенологического обследования зависит от его вида и количества необходимых снимков. При этом специалисты обязаны соблюдать требования радиационной безопасности.
«После восстановления электроснабжения рентгеновский кабинет возобновил работу. Все пациенты, находившиеся в очереди, прошли запланированное обследование. В настоящее время очереди перед кабинетом нет, приём ведётся в штатном режиме», – говорится в сообщении больницы.
Администрация медучреждения также напомнила, что при проведении обследований специалисты соблюдают требования радиационной безопасности, утверждённые приказом министра здравоохранения.
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