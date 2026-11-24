Около 40 человек не могли пройти рентгенологическое обследование в Каскелене Алматинской области. Среди ожидавших были пациенты с переломами и другими травмами. После появления публикации в социальных сетях администрация Карасайской районной больницы объяснила причины очереди, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

Согласно публикации в социальных сетях, пациенты были вынуждены долго ждать приёма возле рентгеновского кабинета.

По словам автора публикации, люди спрашивали у медицинских работников, почему не начинается приём и когда откроется кабинет. Однако сотрудники отвечали: «Мы тоже ждём».

Автор также утверждает, что в это время медсёстры подметали двор. Пациенты возмутились тем, что так и не получили внятного объяснения причин задержки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Казахстана и Каскелена (@kaskelen.today)

Что ответили в больнице

Администрация Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы прокомментировала ситуацию.

Как сообщили в медучреждении, рентгеновский кабинет работает непрерывно согласно утверждённому графику. Однако в понедельник пациентов оказалось больше, чем обычно. Кроме того, из-за отключения электроэнергии обследования пришлось приостановить на 40 минут. В результате перед кабинетом образовалась очередь.

В больнице также пояснили, что продолжительность рентгенологического обследования зависит от его вида и количества необходимых снимков. При этом специалисты обязаны соблюдать требования радиационной безопасности.

«После восстановления электроснабжения рентгеновский кабинет возобновил работу. Все пациенты, находившиеся в очереди, прошли запланированное обследование. В настоящее время очереди перед кабинетом нет, приём ведётся в штатном режиме», – говорится в сообщении больницы.

Администрация медучреждения также напомнила, что при проведении обследований специалисты соблюдают требования радиационной безопасности, утверждённые приказом министра здравоохранения.