Около 40 событий за год: в Астане закрыли Год культуры Казахстана и Китая
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Концерты, выставки, программы ко Дню национальной домбры и Дню Абая. За Год культуры Казахстана и Китая в двух странах провели около 40 мероприятий, а до конца года в Астане планируют открыть Китайский культурный центр.
Церемония закрытия перекрестного года прошла в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева. Артисты двух стран дали концерт, гостям показали выставку о национальной культуре и искусстве.
На церемонии присутствовали министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, временный поверенный в делах Китая в Казахстане Чэн Кэфань, заместитель министра иностранных дел Арман Исагалиев и деятели культуры.
Арман Кырыкбаев отметил, что культурные связи помогают укреплять дружбу и взаимопонимание между народами. Китайская сторона заявила о готовности развивать сотрудничество в культуре, туризме, молодежной политике, науке и образовании.
На концерте выступили Медет Шотабаев, Рухия Байдукенова, ансамбль танца «Бірлік», ансамбль домбристов Казахского национального университета искусств и китайские артисты. Отдельно показали хореографическую постановку о дружбе казахского композитора Бахытжана Байкадамова и китайского композитора Сянь Синхая.
Год культуры открылся 31 марта 2026 года гала-концертом в Пекине.
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