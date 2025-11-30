Около 45 автомобилей столкнулись на трассе в Индиане из-за снегопада
Сильный снегопад привёл к потере управляемости у многих водителей.
На межштатной автомагистрали I-70 в штате Индиана произошло массовое дорожное происшествие, в котором участвовало около 45 автомобилей. Инцидент произошёл на 15-м миле трассы, примерно в 10 милях от города Терре-Хот, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал NBC.
По данным полиции, сильный снегопад привёл к потере управляемости у многих водителей. Кадры с камеры дорожного наблюдения Департамента транспорта Индианы показали автомобили, разбросанные по всей проезжей части, некоторые съехали на обочину и в травянистую зону.
Основное столкновение произошло в западном направлении трассы, однако на восточной стороне также были зафиксированы многочисленные съезды с дороги, сообщил представитель полиции штата Индиана Мэтт Эймс в видеообращении в Facebook.
Несмотря на масштаб происшествия, серьёзных травм зафиксировано не было.
Первоначально полиция оценивала количество автомобилей в аварии как 20–30, но позже уточнила — около 45 транспортных средств. Причиной ДТП стали сложные погодные условия и скользкое дорожное покрытие.
