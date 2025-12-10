В Жамбылской области сотрудники полиции продолжают круглосуточное патрулирование республиканских трасс, обеспечивая безопасность дорожного движения в условиях сложной погоды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Правоохранители контролируют дорожную обстановку, принимают меры для недопущения чрезвычайных ситуаций и оказывают помощь водителям.

Во время ночного дежурства на 240-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа — Западный Китай, вблизи села Кайнар, на стоянках и парковках скопилось около 250 грузовых автомобилей. Ещё порядка 50 большегрузов находились в районе села Акыртобе, а на 518-м километре трассы в Жамбылском районе было зафиксировано скопление около 150 грузовых машин.

Для обеспечения проезда транспорта и предотвращения заторов на проблемных участках задействована специальная дорожная техника. На новом Кордайском перевале работают шесть единиц техники, включая четыре комбинированные дорожные машины и два грейдера. На старом Кордайском перевале задействованы пять единиц техники, в том числе четыре комбинированные дорожные машины и один грейдер.

Как уточнили в полиции, движение в направлении Туркестанской области было полностью открыто с 12:00. На новом Кордайском перевале открытие движения планируется в 15:00. Пропуск большегрузных автомобилей осуществляется группами, что позволяет поддерживать порядок и снижать риски на скользких участках дороги.

Несмотря на сложные погодные условия, чрезвычайных происшествий и дорожно-транспортных аварий не зафиксировано. Полиция Жамбылской области продолжает нести службу в усиленном режиме и оказывает необходимую помощь всем участникам дорожного движения.