Около 46 тысяч человек вышли на протестную акцию в Париже
Демонстрация прошла под лозунгами в поддержку молодёжи и против подорожания жизни, после завершения шествия произошли столкновения с полицией.
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В Париже 7 ноября состоялась массовая демонстрация, участники которой выступили в поддержку молодёжи и против роста стоимости жизни. По данным столичной префектуры полиции, в акции приняли участие около 46 тысяч человек.
Как сообщают французские СМИ, шествие прошло по маршруту от площади Республики до площади Нации. В основном демонстрация носила мирный характер, однако после её завершения произошли столкновения с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Для обеспечения безопасности по всей Франции мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов.
В Парижской агломерации правоохранители задержали 15 человек. Всего было проведено более 5,8 тысячи проверок. Задержания также прошли в других городах страны. В Нанте, в частности, пять человек задержали за ношение запрещённых предметов и материалов.
Кроме того, движение «Жёлтые жилеты» организовало около 100 акций в разных регионах Франции. В Париже несколько его представителей задержали после попытки провести несанкционированное собрание на площади Согласия.
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