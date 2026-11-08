Около 46 тысяч человек вышли на протестную акцию в Париже

В Париже 7 ноября состоялась массовая демонстрация, участники которой выступили в поддержку молодёжи и против роста стоимости жизни. По данным столичной префектуры полиции, в акции приняли участие около 46 тысяч человек.

Как сообщают французские СМИ, шествие прошло по маршруту от площади Республики до площади Нации. В основном демонстрация носила мирный характер, однако после её завершения произошли столкновения с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Для обеспечения безопасности по всей Франции мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов.

В Парижской агломерации правоохранители задержали 15 человек. Всего было проведено более 5,8 тысячи проверок. Задержания также прошли в других городах страны. В Нанте, в частности, пять человек задержали за ношение запрещённых предметов и материалов.

Кроме того, движение «Жёлтые жилеты» организовало около 100 акций в разных регионах Франции. В Париже несколько его представителей задержали после попытки провести несанкционированное собрание на площади Согласия.