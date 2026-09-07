Около 460 скотокрадов задержали в Казахстане с начала года
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С начала 2026 года в Казахстане полиция задержала около 460 человек, причастных к кражам скота. Среди них – участники 107 преступных групп, сообщили в МВД.
Законным владельцам удалось вернуть более трех тысяч голов скота.
В ведомстве отмечают, что скотокрадство остается одной из наиболее чувствительных проблем для сельских жителей, поскольку для многих семей животноводство является основным источником дохода.
Лошадей и КРС похищали с вольного выпаса
Один из таких случаев произошел в августе в Западно-Казахстанской области. Полицейские задержали двух подозреваемых в серии краж лошадей и крупного рогатого скота.
По данным следствия, они могут быть причастны к девяти эпизодам. Всего было похищено более 15 голов животных. Как считают следователи, скот похищали с вольного выпаса, затем перегоняли в отдаленный населенный пункт, где животных забивали. Мясо после этого вывозили в Актюбинскую область для продажи. Подозреваемые заключены под стражу.
Владельцам советуют использовать GPS-трекеры
В МВД подчеркивают, что профилактика скотокрадства зависит не только от работы полиции, но и от самих владельцев животных. Сельчанам рекомендуют не оставлять скот без присмотра, организовывать контролируемый выпас, своевременно проводить биркование и чипирование животных, вести учет поголовья и по возможности использовать GPS-трекеры.
Такие меры могут не только снизить риск кражи, но и помочь быстрее найти и идентифицировать похищенных животных.
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