Волонтерское движение в столице динамично развивается из года в год. Об этом сообщила специалист отдела развития волонтерского движения Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Айзат Али, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По ее словам, сегодня в Астане на постоянной основе работают около 50 волонтерских организаций.

"С каждым годом в связи с увеличением информации о волонтерской деятельности увеличивается и число граждан, желающих стать волонтерами. Интерес к волонтерству особенно высок среди детей и подростков. Одни из них стремится помогать другим, а другие — улучшить своё портфолио, чтобы подать документы в зарубежные университеты", - рассказала она.

По словам Айзат Али, в целях координации работы волонтерских организаций в 2019 году создан городской штаб волонтеров.

"Городской штаб волонтеров уже шесть лет работает на базе центра "Астана жастары". Сегодня штаб постоянно сотрудничает с 30 волонтерскими организациями, 20 инициативными группами и 4 неправительственными организациями. В настоящее время в составе штаба более 8 тысяч активных волонтеров", - отметила специалист.

В рамках совместной работы с волонтерскими организациями реализуются проекты различной социальной и экологической направленности.

"Всего в рамках акции "Bizbirgemiz", "Безопасный город", "Адреса заботы", "Ардагерлерді ардақтайық", Taza Alem, Taza Qazaqstan, Stop Vandal, "Марафон добрых дел", "Есірткісіз елорда" проведено 1310 мероприятий. В ходе этих мероприятий были разданы продовольственные корзины, доставлена одежда и мебель, оказана помощь в поиске и обучении людей",-сказала Айзат Али.

Также в зимний период совместно с предприятиями города проведены работы по очистке от снега дворов одиноких пенсионеров и пожилых людей.

Специалист также остановилась на возрастных особенностях волонтеров.

Средний возраст волонтеров волонтерского движения "Астана жастары" - 15-16 лет. А средний возраст волонтеров в городском штабе волонтеров - 30 лет.

По словам Айзат Али, волонтеры не получают оплаты за проделанную работу, однако важно их мотивировать.

"В настоящее время мы оказываем поддержку волонтерам путем выдачи билетов на культурные мероприятия и концерты. Вопрос зачета волонтерской деятельности в качестве стажа неоднократно поднимался, но еще не закреплен законодательно", - сказала она.

В 2025 году столичные волонтеры приняли активное участие в крупных мероприятиях республиканского и международного уровня.