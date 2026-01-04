Около 50 волонтерских организаций работают в Астане
Средний возраст волонтеров волонтерского движения "Астана жастары" - 15-16 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Волонтерское движение в столице динамично развивается из года в год. Об этом сообщила специалист отдела развития волонтерского движения Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Айзат Али, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
По ее словам, сегодня в Астане на постоянной основе работают около 50 волонтерских организаций.
"С каждым годом в связи с увеличением информации о волонтерской деятельности увеличивается и число граждан, желающих стать волонтерами. Интерес к волонтерству особенно высок среди детей и подростков. Одни из них стремится помогать другим, а другие — улучшить своё портфолио, чтобы подать документы в зарубежные университеты", - рассказала она.
По словам Айзат Али, в целях координации работы волонтерских организаций в 2019 году создан городской штаб волонтеров.
"Городской штаб волонтеров уже шесть лет работает на базе центра "Астана жастары". Сегодня штаб постоянно сотрудничает с 30 волонтерскими организациями, 20 инициативными группами и 4 неправительственными организациями. В настоящее время в составе штаба более 8 тысяч активных волонтеров", - отметила специалист.
В рамках совместной работы с волонтерскими организациями реализуются проекты различной социальной и экологической направленности.
"Всего в рамках акции "Bizbirgemiz", "Безопасный город", "Адреса заботы", "Ардагерлерді ардақтайық", Taza Alem, Taza Qazaqstan, Stop Vandal, "Марафон добрых дел", "Есірткісіз елорда" проведено 1310 мероприятий. В ходе этих мероприятий были разданы продовольственные корзины, доставлена одежда и мебель, оказана помощь в поиске и обучении людей",-сказала Айзат Али.
Также в зимний период совместно с предприятиями города проведены работы по очистке от снега дворов одиноких пенсионеров и пожилых людей.
Специалист также остановилась на возрастных особенностях волонтеров.
Средний возраст волонтеров волонтерского движения "Астана жастары" - 15-16 лет. А средний возраст волонтеров в городском штабе волонтеров - 30 лет.
По словам Айзат Али, волонтеры не получают оплаты за проделанную работу, однако важно их мотивировать.
"В настоящее время мы оказываем поддержку волонтерам путем выдачи билетов на культурные мероприятия и концерты. Вопрос зачета волонтерской деятельности в качестве стажа неоднократно поднимался, но еще не закреплен законодательно", - сказала она.
В 2025 году столичные волонтеры приняли активное участие в крупных мероприятиях республиканского и международного уровня.
"Волонтеры "Астана жастары" приняли участие в более чем 130 крупных мероприятиях. В том числе в концертах Дженнифер Лопес и Backstreet Boys. К этим мероприятиям было привлечено 140 волонтеров, владеющих казахским, русским и английским языками, а также волонтеров, владеющих китайским, турецким, корейским, итальянским и немецким языками", - сказала специалист.
Самое читаемое
- МИД России потребовал от США освободить Мадуро
- Президент Венесуэлы ввёл чрезвычайное положение в стране и обвинил США в военной агрессии
- Трамп рассказал, как США за 47 секунд взорвали дверь бункера Мадуро
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро и его жены