В связи с осадками коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме. Уборка снега в городе ведётся круглосуточно.

По информации акимата столицы, за дневную смену 27 ноября на снежные полигоны из города вывезли более 1200 кубометров снега 84 рейсами большегрузов. В ночь с 27 на 28 ноября в снегоуборочных работах задействованы более 600 единицы спецтехники и свыше 500 дорожных рабочих.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

По данным РГП «Казгидромет» в ближайшие дни в столице прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед, усиление ветра и метели.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.