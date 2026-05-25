Около 7 тысяч казахстанцев призовут в Национальную гвардию

В Казахстане стартовал весенний призыв в Национальную гвардию МВД РК. С 22 мая по 30 июня 2026 года в ряды войск правопорядка планируется принять около 7 тысяч призывников.

Об этом сообщили на межведомственном совещании в Главном командовании Национальной гвардии. Заседание прошло под руководством первого заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией – начальника Главного штаба генерал-лейтенанта Кайрата Актанова.

Сейчас офицеры отдела призыва и комплектования работают во всех 17 областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Большинство новобранцев направят в воинские части, которые занимаются охраной общественного порядка, обеспечением безопасности массовых мероприятий, а также охраной важных государственных объектов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Сегодня военнослужащие Национальной гвардии вместе с полицейскими обеспечивают порядок в 21 городе Казахстана. Каждый день на службу выходят более 7 тысяч гвардейцев. Ещё около 2 тысяч военнослужащих охраняют стратегические объекты и учреждения УИС.

По данным ведомства, с начала 2026 года военнослужащие пресекли тысячи правонарушений, выявили факты незаконного хранения наркотиков и изъяли около 30 единиц холодного и огнестрельного оружия. Также благодаря оперативным действиям гвардейцев гражданам были возвращены потерявшиеся дети и утерянные мобильные телефоны.

Особую роль военнослужащие срочной службы выполняют в городах Астана, Алматы и Туркестан. Там они ежедневно участвуют в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время государственных, общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

В Национальной гвардии отметили, что служба остаётся важной школой дисциплины, ответственности и мужества для молодых казахстанцев.