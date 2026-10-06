Около 70 молодых лучников соревнуются на чемпионате Казахстана в Жанаозене

В Жанаозене проходит чемпионат Республики Казахстан по традиционной стрельбе из лука среди молодежи. За звание сильнейших соревнуются около 70 спортсменов из разных регионов страны.

Как передаёт ЦОК Мангистауской области, в турнире участвуют представители Астаны и Алматы, а также Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Абайской, Улытауской и Мангистауской областей.

Возраст участников составляет от 18 до 24 лет. Для молодых лучников чемпионат стал возможностью побороться за медали и проверить свои навыки на уровне республиканских соревнований.

В программу турнира вошли личные первенства по мишеням «Пута», «Қалқан», «Орта Азия» и «Жамбы».

Организаторы отмечают, что проведение чемпионата направлено на популяризацию традиционной стрельбы из лука среди молодежи, повышение спортивного мастерства и дальнейшее развитие национальных видов спорта.

По итогам соревнований определят победителей и призёров в отдельных дисциплинах. Лучшие спортсмены будут награждены.

Торжественное закрытие чемпионата состоится 7 октября на стадионе имени Амина Туякова в Жанаозене.