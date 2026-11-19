Около 70 вызовов полиции: в Уральске остановили ночное кафе
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Кафе в Уральске, которое работало до шести утра, лишилось клиентов не по своей воле. С начала года в полицию по поводу этого заведения позвонили около 70 раз, и теперь его работу приостановили.
Заведение находится в микрорайоне Женис. Почти все вызовы на номер 102 поступали ночью и под утро.
Одними звонками дело не ограничилось. В кафе зарегистрировали 10 преступлений и еще ряд административных правонарушений.
На «неспокойное» место полиция Уральска вышла, когда проанализировала, где в городе чаще всего нарушают порядок. Список развлекательных заведений с регулярными происшествиями получился не из одного кафе, но это выделялось.
Полицейские предложили провести совместную проверку. К ней подключились городское управление по чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологическая служба.
Проверяющие нашли в кафе ряд нарушений закона. Итог, работа заведения приостановлена.
В полиции обещают и дальше присматривать за ночными заведениями города.
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