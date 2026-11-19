Кафе в Уральске, которое работало до шести утра, лишилось клиентов не по своей воле. С начала года в полицию по поводу этого заведения позвонили около 70 раз, и теперь его работу приостановили.

Заведение находится в микрорайоне Женис. Почти все вызовы на номер 102 поступали ночью и под утро.

Одними звонками дело не ограничилось. В кафе зарегистрировали 10 преступлений и еще ряд административных правонарушений.

На «неспокойное» место полиция Уральска вышла, когда проанализировала, где в городе чаще всего нарушают порядок. Список развлекательных заведений с регулярными происшествиями получился не из одного кафе, но это выделялось.

Полицейские предложили провести совместную проверку. К ней подключились городское управление по чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологическая служба.

Проверяющие нашли в кафе ряд нарушений закона. Итог, работа заведения приостановлена.

В полиции обещают и дальше присматривать за ночными заведениями города.