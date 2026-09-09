Около 8 тысяч человек зарегистрировались на Astana Finance Days 2026

В Астане стартовал IX финансовый форум Astana Finance Days 2026. В этом году мероприятие проходит под темой Delivering Impact: Capital in Action и ориентировано на достижение практических результатов в экономике, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказал главный директор по продуктам Администрации Международного финансового центра «Астана» Жанболат Какишев, на форум зарегистрировались около 8 тысяч участников.

«На протяжении десяти лет МФЦА работал над созданием необходимой инфраструктуры. Сейчас мы видим большой интерес со стороны инвесторов и начинаем предлагать практические решения для различных отраслей», – отметил Жанболат Какишев.

По его словам, в мероприятии участвуют представители компаний и инвестиционных фондов из 90 стран. Совокупный объем активов под их управлением составляет около 26 трлн долларов.

«Для нас это большая возможность рассказать инвесторам о стратегических приоритетах Казахстана, существующих возможностях и потенциальных партнерах», – подчеркнул спикер.

В течение двух дней участники форума обсудят цифровой тенге, токенизацию, искусственный интеллект и его применение в финансовом секторе. Отдельные сессии посвящены институциональному капиталу, горнодобывающей отрасли, исламскому финансированию, логистике, транспорту и креативной индустрии.

Одним из ключевых направлений стала программа Junior Mining Platform, призванная помочь юниорным горнодобывающим компаниям привлечь инвестиции на начальных этапах развития. Рабочая группа отобрала 23 проекта, которые будут представлены инвесторам из Омана, Великобритании, Китая и других стран.

«Как в Казахстане, так и во всем мире немного инвесторов, готовых вкладывать средства в подобные проекты и принимать на себя высокие риски. Мы считаем, что системная реализация этой программы обязательно принесет результаты», — заявил Какишев.

Также на форуме представят проекты в сфере креативной индустрии. Около 70% отобранных инициатив относятся к GameDev — разработке компьютерных игр. Их авторы смогут напрямую презентовать свои идеи потенциальным инвесторам.