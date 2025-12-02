Оксфордский словарь назвал слово года
Выбор слова года отражает ключевые темы и настроения, определявшие общественные дискуссии в 2025 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Оксфордский словарь английского языка признал словом 2025 года термин "rage bait" - "приманка, вызывающая ярость", передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Под этим понятием понимается интернет-контент, специально созданный для того, чтобы вызвать у пользователей гнев, раздражение или возмущение.
По данным Oxford University Press, употребление слова "rage bait" за последний год утроилось. Такой контент обычно публикуется с целью увеличить трафик сайтов или аккаунтов в социальных сетях, действуя по принципу кликбейта, но направленного на эмоцию злости и несогласия.
Выбор слова года отражает ключевые темы и настроения, определявшие общественные дискуссии в 2025 году. Среди других претендентов были термины "аура фарминг" и "биохакинг".
Самое читаемое
- Говядину по 2500 тенге продавали на ярмарке в Кызылорде
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ