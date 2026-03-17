Солдат Нацгвардии исполняет наизусть около 100 кюев
Военнослужащий из Алматы совмещает службу и любовь к национальной музыке, исполняя десятки кюев
Солдат Национальной гвардии в Алматы Азиз Темирбек не только несет службу, но и сохраняет культурное наследие - он знает наизусть около 100 кюев и исполняет их для сослуживцев, передает BAQ.kz.
Военнослужащий срочной службы воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК в Алматы, рядовой Азиз Темирбек, совмещает службу с любовью к национальному искусству.
18-летний солдат родом из Сырдарьинского района Кызылординской области. Игре на домбре он начал учиться еще в детстве - сначала в школе под руководством преподавателя Гульназ Сералиевой, затем продолжил обучение в Кызылординском высшем музыкальном колледже имени Казангапа.
Азиз признается, что путь к мастерству был постепенным, но увлечение домброй всегда оставалось важной частью его жизни.
Сегодня он знает наизусть около 100 кюев и продолжает совершенствовать свое мастерство.
В его исполнении особенно ярко звучат такие известные произведения, как «Сарыарқа», «Серпер», «Ақсақ киік», «Төремұрат», «Байжұма» и другие.
«Для меня домбра - это священное наследие, отражающее культуру и традиции нашего народа. Даже находясь на военной службе, я рад продолжать традиции представителей сырдарьинской школы кюя», - рассказал Азиз Темирбек.
Музыка, которая объединяет
Сейчас военнослужащий выполняет задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в Алматы.
Однако в свободное время он часто берет в руки домбру - по просьбе сослуживцев.
«Когда появляется возможность, я играю для ребят. Музыка помогает отвлечься, поднимает настроение и объединяет нас», - делится он.
По словам сослуживцев, его исполнение создает особую атмосферу и поддерживает моральный дух.
Связь поколений
История Азиза Темирбека - пример того, как даже во время службы молодые люди сохраняют и передают национальные традиции.
Через звучание домбры он продолжает многовековое искусство кюя, соединяя военную дисциплину и культурное наследие.
Именно такие истории, как отмечают в Национальной гвардии, показывают преемственность поколений и силу национальной идентичности.
