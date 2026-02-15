Ольга Тихонова не смогла пройти в четвертьфинал по шорт-треку на Олимпиаде-2026
На проходящих в Италии зимних Олимпийских играх 2026 года в ночь с 14 на 15 февраля стартовали соревнования по шорт-треку на дистанции 1000 метров среди женщин, передает BAQ.KZ.
В квалификационном раунде сборную Казахстана представила Ольга Тихонова.
Наша спортсменка показала результат 1:31.771 и заняла четвертое место в своем забеге.
Однако пройти в четвертьфинал не удалось. Для выхода в 1/4 требовалось занять в забеге 1-2 места. Ещё три спортсменки добирались по лучшему времени среди тех, кто финишировал третьими.
