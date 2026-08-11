Олимпийские чемпионы собрали сотни астанчан на утренний маршрут

В шесть утра сотни жителей Астаны вышли в Ботанический сад, чтобы пройти 10 тысяч шагов вместе с олимпийскими чемпионами и призерами Игр, передает BAQ.KZ.

Перед стартом участники провели разминку с фитнес тренером Айшой Баймахановой, после чего отправились по маршруту.

Вместе с горожанами шли олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Дмитрий Баландин и Юрий Мельниченко, призеры Олимпийских игр Василий Левит, Адильбек Ниязымбетов и Ислам Байрамуков. К ним присоединились Алмат Кебиспаев, Анна Алябьева, Ольга Тихонова и Денис Никиша.

По пути спортсмены общались с участниками и фотографировались с ними. Завершили маршрут общей фотосессией.

Утренняя акция открыла Неделю спорта в преддверии Дня спорта. По всей стране планируют провести более 250 мероприятий, среди них забеги, велопробеги, турниры, зарядки и спортивные фестивали.

Сегодня спорт становится частью повседневной жизни казахстанцев. Уже больше 44% населения регулярно занимаются физкультурой и спортом. Среди детей и подростков более 34%, это около 1,8 млн ребят. Наша задача, чтобы эта цифра росла. К 2029 году планируем довести охват массовым спортом до 50%, - сказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

По данным ведомства, более 220 тысяч детей бесплатно занимаются в спортивных секциях. Еще около 400 тысяч посещают 526 детско юношеских спортивных школ.

В прошлом году в Казахстане построили 147 спортивных объектов. Каждый третий из них появился в сельской местности.