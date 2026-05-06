Олимпийский чемпион Елдос Сметов возвращается на татами

Казахстанский дзюдоист, олимпийский чемпион Летних Олимпийских игр 2024 Елдос Сметов возобновит выступления на международной арене, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе федерации дзюдо, спортсмен примет участие в турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam, который пройдёт в Астане с 8 по 10 мая. Это станет его первым стартом после победы на Олимпиаде в Париже.

После триумфа на Играх Сметов столкнулся с проблемами со здоровьем, из-за чего был вынужден взять паузу в карьере. В марте стало известно о его госпитализации и перенесённой операции.

Елдос Сметов считается одним из самых титулованных спортсменов Казахстана. В его активе полный комплект олимпийских наград — золото, серебро и бронза, а также титул чемпиона мира и победы на крупных международных турнирах.