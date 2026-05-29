Михаил Шайдоров сделал заявление о ситуации вокруг выплат

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в своём аккаунте в Threads обратился к казахстанцам и рассказал о текущей ситуации вокруг выплат, контракта и подготовки к новому сезону, передает BAQ.kz.

Михаил Шайдоров поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Всем салем!

Хочу поблагодарить всех казахстанцев за поддержку и неравнодушие, за многочисленные посты в соцсетях, личные сообщения с теплыми словами и пожеланиями, я это очень ценю", – отметил он.

Спортсмен подчеркнул, что ему важно доверие людей.

По его словам, одна из проблем связана с документами и статусом:

"На сегодняшний день мне действительно не вручили удостоверение заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, хотя норматив я выполнил еще в 2025 году", – заявил Михаил Шайдоров.

Он отметил, что прошёл все процедуры, но удостоверение пока не получил.

О выплатах и зарплате

Фигурист отдельно прокомментировал вопрос финансирования и зарплаты.

"По зарплате выплаты задерживаются, потому что Фонд по поддержке спорта рассматривает заявку на финансирование. Поэтому ни я, ни команда не получают зарплату уже 5 месяцев", – подчеркнул Шардоров.

Он добавил, что часть выплат всё же поступала.

"Дирекция развития спорта действительно выплатила мне зарплату за январь и до 22 февраля 2026 года", – отметил спортсмен.

О контракте и подготовке

Шайдоров сообщил, что обсуждение нового договора затянулось.

"Договор не согласован, но не потому, что я не согласен с суммой или отказываюсь", – подчеркнул он.

По его словам, в контракт был включён пункт, который вызвал вопросы.

"В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года", – пояснил фигурист.

Спортсмен отметил, что попросил пересмотреть этот пункт.

"Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно", – подчеркнул Шайдоров.

Также он рассказал о проблемах с подготовкой:

"Наш вопрос о подготовке к новому сезону игнорировался. О том, что у меня 5 июня запланированы сборы, мы сообщали, но ясных решений по финансированию и организации до сих пор нет, хотя вылет уже через неделю", – отметил спортсмен.

По его словам, с февраля у него также отсутствует медицинское сопровождение:

"С февраля месяца у меня даже нет врача", – заявил он.

О позиции спортсмена

Шайдоров подчеркнул, что не стремился к публичному конфликту:

"Я не шел на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос, и я ответил правду, как есть", – написал он.

Он также отметил, что при наличии финансирования мог бы самостоятельно организовать подготовку:

"Если бы я получил выплаты, я бы организовал подготовку за свой счет и не выносил бы вопросы публично", – добавил спортсмен.

Что произошло

Ранее Михаил Шайдоров в одном из отечественных подкастов заявил о проблемах с выплатами в спорте. По словам спортсмена, заработная плата в последнее время выплачивалась несвоевременно, а после периода побед финансовая поддержка была приостановлена.

Кроме того, фигурист сообщил, что с февраля текущего года произошли изменения и в вопросах медицинского обеспечения спортсменов.

Реакция ведомств

После резонанса в соцсетях ситуацию прокомментировали в Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.

В ведомстве заявили, что заработная плата за январь и февраль 2026 года была выплачена спортсмену в полном объеме.

Также там пояснили, что сейчас готовится новый контракт в рамках олимпийского цикла. В документе планируется обновить условия финансирования и пересмотреть показатели эффективности спортсменов.

По данным дирекции, после утверждения нового соглашения выплаты будут возобновлены в полном объеме.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что государство выполнило все предусмотренные выплаты за олимпийские достижения Михаила Шайдорова, включая денежное вознаграждение, предоставление жилья и пожизненные ежемесячные выплаты.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев сообщил, что официальных обращений от спортсмена в ведомство не поступало:

"К нам он не обращался по поводу выплаты зарплаты", – заявил он.

По его словам, вопрос относится к компетенции Министерства туризма и спорта.

