Михаил Шайдоров сделал заявление о ситуации вокруг выплат
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в своём аккаунте в Threads обратился к казахстанцам и рассказал о текущей ситуации вокруг выплат, контракта и подготовки к новому сезону, передает BAQ.kz.
Михаил Шайдоров поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Всем салем!
Хочу поблагодарить всех казахстанцев за поддержку и неравнодушие, за многочисленные посты в соцсетях, личные сообщения с теплыми словами и пожеланиями, я это очень ценю", – отметил он.
Спортсмен подчеркнул, что ему важно доверие людей.
По его словам, одна из проблем связана с документами и статусом:
"На сегодняшний день мне действительно не вручили удостоверение заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, хотя норматив я выполнил еще в 2025 году", – заявил Михаил Шайдоров.
Он отметил, что прошёл все процедуры, но удостоверение пока не получил.
О выплатах и зарплате
Фигурист отдельно прокомментировал вопрос финансирования и зарплаты.
"По зарплате выплаты задерживаются, потому что Фонд по поддержке спорта рассматривает заявку на финансирование. Поэтому ни я, ни команда не получают зарплату уже 5 месяцев", – подчеркнул Шардоров.
Он добавил, что часть выплат всё же поступала.
"Дирекция развития спорта действительно выплатила мне зарплату за январь и до 22 февраля 2026 года", – отметил спортсмен.
О контракте и подготовке
Шайдоров сообщил, что обсуждение нового договора затянулось.
"Договор не согласован, но не потому, что я не согласен с суммой или отказываюсь", – подчеркнул он.
По его словам, в контракт был включён пункт, который вызвал вопросы.
"В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года", – пояснил фигурист.
Спортсмен отметил, что попросил пересмотреть этот пункт.
"Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно", – подчеркнул Шайдоров.
Также он рассказал о проблемах с подготовкой:
"Наш вопрос о подготовке к новому сезону игнорировался. О том, что у меня 5 июня запланированы сборы, мы сообщали, но ясных решений по финансированию и организации до сих пор нет, хотя вылет уже через неделю", – отметил спортсмен.
По его словам, с февраля у него также отсутствует медицинское сопровождение:
"С февраля месяца у меня даже нет врача", – заявил он.
О позиции спортсмена
Шайдоров подчеркнул, что не стремился к публичному конфликту:
"Я не шел на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос, и я ответил правду, как есть", – написал он.
Он также отметил, что при наличии финансирования мог бы самостоятельно организовать подготовку:
"Если бы я получил выплаты, я бы организовал подготовку за свой счет и не выносил бы вопросы публично", – добавил спортсмен.
Что произошло
Ранее Михаил Шайдоров в одном из отечественных подкастов заявил о проблемах с выплатами в спорте. По словам спортсмена, заработная плата в последнее время выплачивалась несвоевременно, а после периода побед финансовая поддержка была приостановлена.
Кроме того, фигурист сообщил, что с февраля текущего года произошли изменения и в вопросах медицинского обеспечения спортсменов.
Реакция ведомств
После резонанса в соцсетях ситуацию прокомментировали в Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта Казахстана.
В ведомстве заявили, что заработная плата за январь и февраль 2026 года была выплачена спортсмену в полном объеме.
Также там пояснили, что сейчас готовится новый контракт в рамках олимпийского цикла. В документе планируется обновить условия финансирования и пересмотреть показатели эффективности спортсменов.
По данным дирекции, после утверждения нового соглашения выплаты будут возобновлены в полном объеме.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что государство выполнило все предусмотренные выплаты за олимпийские достижения Михаила Шайдорова, включая денежное вознаграждение, предоставление жилья и пожизненные ежемесячные выплаты.
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев сообщил, что официальных обращений от спортсмена в ведомство не поступало:
"К нам он не обращался по поводу выплаты зарплаты", – заявил он.
По его словам, вопрос относится к компетенции Министерства туризма и спорта.
