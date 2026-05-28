Шайдоров заявил о проблемах с выплатами

Олимпийский чемпион, фигурист Михаил Шайдоров в одном из отечественных подкастов выразил обеспокоенность текущим положением дел в спорте.

По его словам, заработная плата в последнее время выплачивается несвоевременно, а после периода побед финансовая поддержка была приостановлена.

Спортсмен также отметил, что с февраля текущего года произошли изменения в вопросах медицинского обеспечения.

В ответ на это в Дирекции по развитию спорта Министерства туризма и спорта прокомментировали ситуацию, заявив, что заработная плата за январь-февраль 2026 года была выплачена в полном объёме.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время готовится новый контракт в рамках олимпийского цикла. В документе планируется обновить условия финансирования и пересмотреть показатели эффективности спортсменов.

Также в Дирекции отметили, что после утверждения нового соглашения выплаты будут возобновлены в полном объёме.

Кроме того, государство подтвердило выполнение всех предусмотренных выплат за олимпийские достижения спортсмена, включая денежное вознаграждение, предоставление жилья и пожизненные ежемесячные выплаты.