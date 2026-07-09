Данияра Елеусинова подозревают в двух ДТП в Астане
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В социальных сетях появилась информация о том, что после двух дорожно-транспортных происшествий в Астане был задержан казахстанский боксер Данияр Елеусинов.
"Накануне неподалеку от ТРЦ "Хан-Шатыр" произошли две аварии с тремя автомобилями. Предполагаемый виновник обоих ДТП скрылся с места происшествия, однако полицейские сумели догнать машину и задержать водителя.
По данным источника, за рулем джипа "Тойота" с госномером 001EDM01 находился 35-летний Данияр Елеусинов. Патрульные заподозрили, что он был пьян, поэтому направили его на освидетельствование. ", – сообщается в одном из Telegram-каналов.
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Что сказали в полиции
В городском Департаменте полиции сообщили, что в столице действительно произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых были повреждены несколько автомобилей.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил два столкновения, после чего скрылся с мест происшествий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было установлено и задержано сотрудниками полиции на улице Достык", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В полиции уточнили, что за рулем находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавших нет.
При этом в Департаменте полиции не подтвердили, что задержанным является именно Данияр Елеусинов.
"В настоящее время по факту проводится проверка. По ее итогам действиям водителя будет дана правовая оценка, а также приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – добавили в ДП Астаны.
В ведомстве подчеркнули, что принцип "Закон и Порядок" остается неизменным: ответственность не зависит от известности, профессии, должности или заслуг. Каждый, кто нарушает закон и пытается избежать ответственности, понесет ее в установленном законом порядке.
Кто такой Данияр Елеусинов
Данияр Елеусинов – один из самых титулованных боксеров Казахстана. Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Азиатских игр (2010, 2014) и двукратным чемпионом Азии (2013, 2015) среди любителей.
Отметим, что Данияру Елеусинову 13 марта исполнилось 35 лет.
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