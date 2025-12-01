В Алматинской области впервые возбуждено уголовное дело по новой статье 232-1 Уголовного кодекса за "дропперство", передает BAQ.KZ.

По данным следствия, жительница Енбекшиказахского района откликнулась на объявление на сайте OLX о "подработке оператором онлайн-платежей". На деле её банковский счет использовался для перевода похищенных мошенниками денег.

С сентября на карту женщины поступило более 2 миллионов тенге, из которых она оставляла себе 5% в качестве "комиссии", а остальная сумма уходила на счета злоумышленников.

Прокуратура отмечает, что подобные схемы активно используют мошенники, ищущие людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания украденных средств. Новая статья УК предусматривает строгую ответственность как для "дропперов", так и для организаторов преступной схемы.

С 16 сентября 2025 года за "дропперство" грозит лишение свободы до 7 лет. В настоящий момент полиция Енбекшиказахского района проводит все необходимые следственные действия.

Правоохранители призывают граждан не передавать свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним и не вводить личные данные на сомнительных интернет-ресурсах.