Премьер-министр Олжас Бектенов выступил на XVI Евразийский форуме KAZENERGY, передает BAQ.KZ. Он отметил, что мероприятие стало важной и продуктивной площадкой.

"Как отмечает президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан нацелен на укрепление энергетической безопасности и самодостаточности. В этом направлении многие крупные проекты реализуются совместно с международными партнерами. Поэтому Форум KAZENERGY, объединяющий крупнейшие корпорации и экспертов, вот уже 16 лет стал важной и продуктивной площадкой", - сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что это особенно актуально на фоне проходящей в мире глубокой трансформации энергетического порядка и возрастающей роли "средних" держав", способных соединять интересы и строить мосты между крупнейшими центрами силы.

"Казахстан твердо привержен принципам открытости и технологического обновления. Как сказал Глава государства, наша стратегия нацелена на повышение привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций Мы приглашаем бизнес к совместной работе над устойчивым энергетическим будущим. Для успешности проектов в нашей стране имеется все необходимое. Это богатые природные ресурсы и стратегические минералы, активно развивающиеся транспортно-логические коридоры, являющиеся ключевыми маршрутами между Европой и Азией, а также квалифицированные кадры", - сказал Бектенов.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.