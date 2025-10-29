Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау, передаёт BAQ.KZ.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. Он отметил, что встреча станет важным шагом для дальнейшего раскрытия торгово-экономического потенциала двусторонних отношений.

Глава правительства отметил, что Казахстан реализует системные меры по созданию благоприятных условий для иностранного, в том числе американского, бизнеса.

Согласно данным Национального Банка РК, валовой приток прямых инвестиций из США с 1993 года составил около 61,2 млрд долларов, что превышает 13% от общего объема ПИИ в страну. За последние пять лет объем взаимной торговли удвоился и достиг 4,2 млрд долларов.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделено взаимодействию в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и водной отраслях.

С докладами о перспективах развития двустороннего сотрудничества выступили заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов и министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере, в том числе по развитию маршрутов через Казахстан. В энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов.

В агропромышленном комплексе обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии.

Отдельное внимание уделено цифровой индустрии и технологиям искусственного интеллекта. Ключевой площадкой в регионе назван Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple и Google. Также отмечено развитие экосистемы Astana Hub, где сегодня работают более 1700 IT-компаний.

В Калифорнии Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road, где в партнерстве с американскими компаниями и вузами реализуются акселерационные программы, укрепляющие технологическое партнерство двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям.