Олжас Бектенов почтил память погибших в годы войны
В возложении также приняли участие Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов.
Сегодня 2026, 10:36
Фото: Ukimet
По поручению Главы государства Премьер-министр РК Олжас Бектенов, Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов возложили цветы к монументу «Отан Ана» в Астане в честь Дня Победы, передает BAQ.KZ.
Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанцев-фронтовиков, тружеников тыла и всех погибших в годы войны.
День Победы остается одной из самых значимых дат в истории, напоминая о цене мира, преемственности поколений и ответственности за сохранение согласия и мирного неба.
