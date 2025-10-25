Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в церемонии открытия международного турнира по настольному теннису на Кубок Президента Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

В своем выступлении глава правительства отметил особое внимание Главы государства Касым-Жомарта Токаева к развитию массового спорта и подчеркнул значимость настольного тенниса в формировании здорового образа жизни.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию массового спорта. Настольный теннис вносит значительный вклад в формирование спортивного движения и пропаганду здорового образа жизни", — отметил Олжас Бектенов.

Сегодня в Казахстане более 260 тысяч человек регулярно занимаются настольным теннисом. В отрасли работают 10 тысяч профессиональных спортсменов и около 400 тренеров. По стране действуют 20 региональных федераций, 12 современных центров настольного тенниса, 30 новых отделений и 35 специализированных залов.

Казахстанские спортсмены успешно выступают на международной арене — за последние два года ими завоевано 85 медалей, из них 31 золотая. Среди лидеров — участник Олимпийских игр Кирилл Герасименко, чемпион мира среди молодежи Алан Курмангалиев, победители международных турниров Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова.

В 2023 году в Астане впервые состоялся чемпионат Азии по настольному теннису, а в 2027 году в Казахстане планируется проведение чемпионата мира.

Премьер-министр отметил, что проведение Кубка Президента Казахстана станет важным шагом для продвижения отечественного спорта на мировой уровень, объединив сильнейших теннисистов Казахстана и зарубежных стран.

На церемонии открытия выступил также генеральный секретарь Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Рауль Калин, который высоко оценил развитие Казахстана за годы независимости и поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за постоянную поддержку спорта и настольного тенниса.

Согласно информации организаторов, открытый Кубок Президента Казахстана проходит с 25 по 29 октября. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 14 стран, включая Казахстан, Южную Корею, Китай, Венгрию, Египет, Малайзию, Иран и Саудовскую Аравию. Среди участников — теннисисты, входящие в топ-100 мирового рейтинга ITTF, что подчеркивает высокий международный статус турнира.

Состязания проходят в четырех возрастных категориях — U-11, U-16, Open 17+ и командном зачете. Одним из главных событий турнира станет шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса.

Вход на все дни соревнований свободный.