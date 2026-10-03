Олжас Бектенов подвел итоги форума AI & Digital Bridge 2026 

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов ознакомился с представленными на площадке AI & Digital Bridge 2026 цифровыми решениями и вручил награды лауреатам AI & Digital Bridge Awards 2026.

Среди представленных Премьер-министру разработок ИИ-решения отечественных технологических компаний и организаций в различных сферах. В области образования представлены решения университета ИИ QAIRU в сфере видео- и аудиоаналитики учебного процесса, AI-тьютор и инструменты анализа образовательного прогресса, а также система онлайн-обучения для малокомплектных школ с персонализированным ИИ-контентом для каждого ученика.

В финансовом секторе – интеллектуальный AI-ассистент Kasper, интегрированный в экосистему маркетплейса Kaspi.kz и модель развития компетенций сотрудников на основе ИИ от Halyk Bank. В части обеспечения безопасности для выявления дропперства и аномальных финансовых операций презентована платформа AI-Compliance от Freedom Holding Corp. В промышленности – цифровой двойник КМГ и SMART-диагностика КТЖ с применением технологий искусственного интеллекта группы компаний «Самрук-Қазына». Также другие цифровые продукты для различных сфер, такие как Alem AI Platform, QazBot Technologies, Trusted Kazakhstan и QazEta.

На полях форума достигнуто свыше 60 новых договоренностей.

Руководитель Правительства отметил важность дальнейшего масштабирования уже доказавших свою эффективность технологий.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии данного форума подчеркнул, что развитие новых технологий стало неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи. В Казахстане уже создана вся необходимая правовая основа для массового внедрения ИИ. Опережающими темпами развивается цифровая инфраструктура. В активной фазе строительства находится мегапроект «Долина ЦОДов» – крупнейший в Центральной Азии кампус с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. ЦОДы станут фундаментом для развития искусственного интеллекта, облачных сервисов, научных исследований и новых цифровых производств. Мы открыты для сотрудничества с глобальными технологическими компаниями», — отметил Олжас Бектенов.

Подчеркнуто, что инициированные Президентом Казахстана новый инвестиционный цикл и программа масштабного строительства создают возможности для внедрения современных технологических и цифровых стандартов. Отмечена важность объединения усилий государства, науки, отечественных и международных технологических компаний в данном направлении.

Также в рамках форума на пленарной сессии выступили президент компании DREAM Себастиан Курц, CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов, основатель Crimson Education Джейми Битон и генеральный директор Higgsfield AI Александр Машрабов.