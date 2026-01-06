Премьер-министр жёстко обозначил сроки и ответственность в сфере ЖКХ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений по итогам программного интервью Президента, в том числе в части тарифной политики и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, передаёт BAQ.KZ.
Глава Кабмина подчеркнул необходимость перезагрузки фискальной политики по принципу "от контроля к партнерству" с устранением существующих диспропорций и выстраиванием более сбалансированного взаимодействия между государством и бизнесом.
При этом Олжас Бектенов акцентировал внимание на практической реализации принимаемых решений.
"Необходимо переходить от заявлений к конкретным действиям. По каждому вопросу нужен прагматичный подход, эффективное использование бюджетных средств и ощутимый результат. Формальные отчёты и презентации без реальных изменений не имеют ценности. В случае невозможности выполнения поставленных задач об этом следует говорить открыто — соответствующие решения будут приняты", — отметил Премьер-министр.
Отдельное внимание было уделено энергетическому и коммунальному секторам. По словам главы Правительства, ключевым условием реализации поставленных задач является своевременное и качественное внедрение уже принятых подходов.
"Справедливое тарифообразование является необходимым шагом для их воплощения. Государство, в свою очередь, адресно поддержит тех, кто реально нуждается", — заявил Олжас Бектенов.
Самое читаемое
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка