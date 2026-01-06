Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений по итогам программного интервью Президента, в том числе в части тарифной политики и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, передаёт BAQ.KZ.

Глава Кабмина подчеркнул необходимость перезагрузки фискальной политики по принципу "от контроля к партнерству" с устранением существующих диспропорций и выстраиванием более сбалансированного взаимодействия между государством и бизнесом.

При этом Олжас Бектенов акцентировал внимание на практической реализации принимаемых решений.

"Необходимо переходить от заявлений к конкретным действиям. По каждому вопросу нужен прагматичный подход, эффективное использование бюджетных средств и ощутимый результат. Формальные отчёты и презентации без реальных изменений не имеют ценности. В случае невозможности выполнения поставленных задач об этом следует говорить открыто — соответствующие решения будут приняты", — отметил Премьер-министр.

Отдельное внимание было уделено энергетическому и коммунальному секторам. По словам главы Правительства, ключевым условием реализации поставленных задач является своевременное и качественное внедрение уже принятых подходов.