Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить внедрение национального мессенджера Aitu. По его мнению, работа в этом направлении ведется слишком медленно, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Жаслана Мадиева, на сегодняшний день в мессенджере Aitu зарегистрировано около 7 млн пользователей. Ежедневно платформой пользуются порядка 350 тысяч человек.

«При использовании мессенджера Aitu плата за мобильный интернет-трафик не взимается. На платформе также доступен сервис eGov GPT. До конца года через Aitu можно будет получить 55 государственных услуг. Также до конца года планируем интегрировать в мессенджер 75–80% государственных услуг системы eGov. Государственные органы и компания „Самрук-Казына“ используют платформу Aitu Workspace в своей повседневной работе», – сообщил вице-премьер.

Однако Олжас Бектенов обратил внимание на недостаточные темпы внедрения мессенджера.