Только через Aitu: Бектенов потребовал усилить контроль за перепиской госслужащих
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить внедрение национального мессенджера Aitu. По его мнению, работа в этом направлении ведется слишком медленно, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Жаслана Мадиева, на сегодняшний день в мессенджере Aitu зарегистрировано около 7 млн пользователей. Ежедневно платформой пользуются порядка 350 тысяч человек.
«При использовании мессенджера Aitu плата за мобильный интернет-трафик не взимается. На платформе также доступен сервис eGov GPT. До конца года через Aitu можно будет получить 55 государственных услуг. Также до конца года планируем интегрировать в мессенджер 75–80% государственных услуг системы eGov. Государственные органы и компания „Самрук-Казына“ используют платформу Aitu Workspace в своей повседневной работе», – сообщил вице-премьер.
Однако Олжас Бектенов обратил внимание на недостаточные темпы внедрения мессенджера.
«Необходимо активизировать эту работу. Aitu – не просто мессенджер. Мы должны сформировать на его базе национальную экосистему и активно работать в этом направлении. В особенности государственные служащие должны ежедневно пользоваться Aitu. Служебная информация должна передаваться исключительно через национальный мессенджер. Возьмите исполнение этого поручения на строгий контроль», – поручил глава Правительства.
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