На заседании Правительства Казахстана Премьер-министр страны Олжас Бектенов подчеркнул, что в 2026 году государство продолжает поддерживать сельхозтоваропроизводителей на высоком уровне, передает BAQ.KZ.

Общий объём финансирования на посевные и уборочные работы сохранён на уровне 1 трлн тенге, в том числе 300 млрд тенге направлено на лизинг сельхозтехники.

– Для фермеров предусмотрено выделение 402 тысяч тонн льготного дизельного топлива. Таким образом, со стороны государства обеспечены все необходимые условия для качественного проведения аграрного сезона. Особое внимание в 2026 году уделяется эффективности и цифровизации мероприятий. Государственная поддержка должна предоставляться исключительно добросовестным аграриям. Акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за целевым использованием выделенных средств. Для этого следует максимально применять цифровые технологии, — отметил Премьер-министр.

Премьер-министр также обратил внимание на диверсификацию посевов и повышение рентабельности сельхозкультур.

– Особое внимание следует уделить расширению площадей под высокорентабельные культуры, ориентированные на экспорт и обладающие высоким рыночным спросом. Необходимо продолжить разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые технологии с применением передовых научных подходов. Важной частью подготовки к весенне-полевым работам является обеспечение аграриев удобрениями и семенами. План внесения удобрений составляет более 73% от научно обоснованной нормы, или 2,3 млн тонн. Приоритет должен быть отдан отечественным удобрениям. Акцент также на повышении доли элитных семян, адаптированных к нашим условиям, — заявил он.

Отдельное внимание уделяется технической готовности техники и цифровизации процессов.

– На сегодня готовность сельхозтехники составляет порядка 80%. К началу массовых посевных работ данный показатель поручаю довести до 100%. Цифровые технологии играют важную роль в прогнозировании климатических рисков, оценке урожайности и эффективном применении средств защиты растений и удобрений, — подчеркнул Бектенов.

Премьер-министр дал конкретные поручения для министерств и акиматов, включая перевод льготного кредитного финансирования в цифровой формат, контроль за поставками дизтоплива, обеспечение поливной водой и стимулирование водосберегающих технологий, а также своевременное предоставление метеопрогнозов.