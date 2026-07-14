Олжас Бектенов поручил завершить модернизацию ТЭЦ-3 в Алматы до конца года

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил руководству "Самрук-Энерго" завершить модернизацию ТЭЦ-3 в Алматы в установленные сроки. Об этом он заявил на заседании Правительства.

По словам главы Правительства, развитие экономики страны требует увеличения энергетических мощностей для дальнейшей индустриализации, цифровизации и обеспечения растущих потребностей инфраструктуры.

Олжас Бектенов отметил, что Министерству энергетики и Фонду "Самрук-Казына" необходимо обеспечить своевременный ввод ключевых объектов энергогенерации, включая Алматинские электростанции и парогазовую установку в Туркестанской области.

"Учитывая имеющийся потенциал в углехимии, поручаю активизировать работу по увеличению частных инвестиций в проекты по переработке угля, а также расширению мер поддержки потенциальных инвесторов", – сказал Премьер-министр.

Он также напомнил о персональной ответственности руководителей профильных ведомств за реализацию энергетических проектов.

Отдельно Олжас Бектенов обратил внимание на ситуацию с ТЭЦ-3 в Алматы после проведенной инспекции объекта.

"Ситуация по ТЭЦ-3 неудовлетворительная. Темпы работы очень низкие. Если не закончите до конца года, будет рассматриваться вопрос о вашей личной ответственности. Возьмите на ежедневный контроль", – поручил глава Правительства.

Кроме того, Министерству энергетики поручено провести переговоры со всеми недропользователями для достижения плановых показателей по добыче нефти и газа и разработать конкретный план действий.