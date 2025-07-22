На заседании Правительства Республики Казахстан Премьер-министр Олжас Бектенов выступил с заявлением о стратегическом векторе развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности страны, передает BAQ.KZ

Он подчеркнул, что сектор обладает высоким экспортным потенциалом, особенно в условиях глобального роста спроса на редкие и стратегически важные металлы.

"Казахстанская горнодобывающая промышленность обладает высоким экспортным потенциалом, — заявил Бектенов. — в целях диверсификации отечественной экономики делается ставка на развитие обрабатывающей промышленности.

Сегодня доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны составляет порядка 14% и превышает добычу на 2%".

В этой связи активно реализуются меры по привлечению инвестиций в проекты высоких переделов. Одним из таких проектов станет запуск в текущем году в городе Сарань завода по производству стальных труб на базе продукции компании "Qarmet".

Премьер-министр отметил важность создания "пояса" малого и среднего бизнеса вокруг крупных недропользователей, что способствует развитию гибких и инновационных производств, ориентированных на конечного потребителя. Сегодня в горно-металлургическом комплексе страны занято более 220 тысяч человек, и еще больше — в смежных отраслях.

Особое внимание уделяется цифровизации отрасли, включая внедрение технологий Индустрии 4.0, автоматизации, анализа больших данных и систем искусственного интеллекта. По словам Бектенова, это позволяет повысить эффективность, прозрачность и устойчивость сектора, а также быстрее реагировать на изменения в мировой конъюнктуре.

Одним из приоритетов Правительства становится расширение ресурсной базы. В 2025 году на геологоразведку будет выделено не менее 30 млрд тенге за счёт подписных бонусов от аукционов по недропользованию. Ожидается, что объем финансирования будет увеличен, соответствующие расчёты уже проводятся.

Три ключевых поручения Премьер-министра

К 1 октября Министерство промышленности совместно с горнорудными предприятиями должно подготовить комплекс мер по выпуску продукции более высоких переделов. Также следует предусмотреть стимулы для малого и среднего бизнеса вблизи системообразующих предприятий. Совместно с Фондом "Самрук-Казына" предстоит развивать добычу и выпуск продукции из критических и редких металлов. Особый акцент — на высокотехнологичные и наукоемкие проекты с высокой добавленной стоимостью, а также на меры по вторичной переработке и формированию экономики замкнутого цикла. В течение месяца Министерству науки и высшего образования совместно с Минпромом поручено разработать программу подготовки отраслевых специалистов. Также подчеркивается необходимость тесного взаимодействия с научным сообществом для внедрения передовых технологий в производство.

Контроль и координация исполнения поручений возложены на Первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.