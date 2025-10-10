Олжас Бектенов предложил спасти Арал с помощью искусственного интеллекта
Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с главами делегаций стран-участниц второго заседания Правления Международного Фонда спасения Арала (МФСА), которое проходит под председательством Казахстана, передает BAQ.KZ.
Казахстан придает большое значение деятельности МФСА и рассматривает Фонд как один из ключевых инструментов решения экологических вопросов и рационального трансграничного водопользования в регионе.
В ходе встречи обсуждены совместные меры по повышению уровня воды в Аральском море, в том числе в рамках инициатив, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".
Олжас Бектенов отметил, что главами государств-участников Фонда придается приоритетное значение рациональному использованию водно-энергетических ресурсов, имеющих стратегическое значение для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.
По словам Премьера, несмотря на сложный вегетационный период, благодаря конструктивному взаимодействию правительств стран региона удалось сохранить устойчивый водный режим в бассейне Аральского моря.
"У каждой страны есть свои национальные интересы, мы обязаны и будем всегда их отстаивать. Но наш общий стратегический приоритет — это добрососедские отношения. Решая краткосрочные задачи, мы не должны наносить ущерб долгосрочным приоритетам", — подчеркнул Бектенов.
Одним из приоритетов председательства Казахстана в МФСА он назвал цифровую трансформацию и применение искусственного интеллекта в водной отрасли. По словам главы правительства, внедрение ИИ обеспечит прозрачность водопользования и позволит сократить потери воды.
Также отмечена необходимость совместной работы по созданию единой автоматизированной системы учета, мониторинга и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.
В заседании приняли участие заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев и министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев.
Подводя итоги встречи, Олжас Бектенов подтвердил приверженность Казахстана принципам открытости, солидарности и конструктивного диалога в решении экологических и водных вопросов региона.
