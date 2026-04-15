Премьер-министра РК Олжас Бектенов на Казахстанско-турецком бизнес-форуме в Астане призвал турецкий бизнес к новым инвестициям в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Казахстане реализуются совместные проекты общей стоимостью порядка 9,5 млрд долларов, при этом страна заинтересована в дальнейшем расширении инвестиционных отношений и не намерена ограничиваться текущими масштабами сотрудничества.

Глава Кабмина напомнил, что в Казахстане запустили новый инвестиционный цикл и реализуются новые инвестиционные меры.

Он отметил, что в Казахстане для улучшения инвестиционного климата уже приняты системные меры: утверждена Концепция инвестиционной политики до 2030 года, модернизированы ключевые институты поддержки инвесторов и расширены механизмы сопровождения бизнеса. Кроме того, ведётся работа по защите прав иностранных инвесторов и устранению административных барьеров.

«Мы создали специальный комитет при Генеральной прокуратуре для защиты прав иностранных представителей бизнеса в целях укрепления их доверия. Также в целях формирования благоприятной среды для предпринимателей при правительстве функционирует инвестиционный штаб. По итогам прошлого года в рамках работы этого штаба около 115 млрд долларов, 312 проектов нашли свое решение", – сказал Бектенов.

Он отметил, что в Казахстане для инвесторов предусмотрены налоговые льготы, различные формы натуральных грантов и другие меры государственной поддержки. Наряду с этим в стране активно внедряются цифровые решения, направленные на упрощение условий ведения бизнеса.

«Призываю воспользоваться этими возможностями и вложить новые инвестиции в братский народ Казахстана. Со своей стороны, как премьер-министр, гарантирую, что мы поддержим все поступающие от вас предложения и окажем взаимную поддержку со стороны правительства», – сказал Олжас Бектенов.

В кулуарах форума председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков сообщил, какие отрасли обеспечат рост торговли между Казахстаном и Турцией.