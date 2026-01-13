  • 13 Января, 13:51

Олжас Бектенов призвал воспитывать бережное отношение к воде с детства

Сегодня, 12:50
Правительство РК Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов поручил усилить работу по формированию культуры рационального использования водных ресурсов с юного возраста

 На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, а также акиматам Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей утвердить структуру посевных площадей влагоемких культур в строгом соответствии с лимитами водопользования.

Перед Министерством водных ресурсов и ирригации поставлена задача обеспечить заключение всех договоров по подаче воды фермерам согласно индикаторам Дорожной карты по диверсификации структуры посевных площадей.

Особое внимание уделено формированию культуры рационального использования водных ресурсов.

– Как отметил Глава государства в своем Послании народу, трепетное, бережное и ответственное отношение к воде и природе в целом должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии, — подчеркнул Олжас Бектенов.

К работе по формированию культуры бережного отношения к воде поручено подключиться министерствам просвещения, науки и высшего образования, чтобы основы этого подхода закладывались с юного возраста.

