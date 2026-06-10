Олжас Бектенов провел переговоры с министром промышленности Саудовской Аравии

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром Аль-Хураифом. Переговоры состоялись в Астане в рамках международного конгресса Astana Mining & Metallurgy 2026.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в горно-металлургическом секторе, а также реализацию совместных проектов в сфере критически важных минералов.

Особое внимание было уделено вопросам разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, а также развитию производств с высокой добавленной стоимостью.

Саудовская Аравия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. В Правительстве отметили, что отношения между двумя странами развиваются при поддержке лидеров государств и основываются на доверительном партнерстве.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Саудовской Аравией вырос на 17% и достиг 11,7 млн долларов. За первые четыре месяца 2026 года товарооборот увеличился в 2,9 раза и превысил 6,1 млн долларов.

За последние 20 лет объем прямых инвестиций из Саудовской Аравии в Казахстан составил 115,3 млн долларов.

Дополнительный импульс сотрудничеству должны придать соглашения о создании Казахстанско-Саудовского координационного совета и взаимной защите инвестиций, подписанные в феврале этого года.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность наращивать взаимодействие в горно-металлургической отрасли и совместно развивать проекты в сфере критически важных минералов, спрос на которые стремительно растет на фоне глобального перехода к новым технологиям и зеленой энергетике.