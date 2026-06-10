Олжас Бектенов провел переговоры с министром промышленности Саудовской Аравии
Стороны обсудили развитие сотрудничества в горно-металлургическом комплексе, разведку полезных ископаемых и проекты в сфере критически важных минералов.
Сегодня 2026, 10:38
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