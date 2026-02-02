Бектенов предупредил, что фейки о Конституции будут пресекать
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание с членами Правительства и акимами регионов, посвященное организации разъяснительной работы по проекту новой Конституции Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
Глава правительства поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать работу по информированию граждан о ключевых положениях проекта, а также обеспечить борьбу с фейками и дезинформацией. В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено принимать строгие правовые меры и привлекать к ответственности за распространение ложной информации в рамках принципа "Закон и Порядок".
Координацию работы по разъяснению проекта возложено на заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву.
