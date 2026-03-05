Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с паводковой ситуацией и провел заседание Республиканского оперативного штаба с участием министров и акимов регионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Главу кабмина проинформировали о том, что есть риск степных паводков . Вода может пойти по полям и низинам раньше, чем начнётся подъём уровня рек.

"Должны быть готовыми к любым сценариям"

Олжас Бектенов ознакомился с работами по снижению риска подтопления частного сектора Кокшетау: на реке Кылшакты выполнены углубление и расширение русла. После подтоплений в паводок 2024 года акимат при поддержке «Казцинка» провёл берегоукрепление и дноукрепление, что обеспечило пропускную способность канала около 136 м³/с. Аналогичные работы проведены на реке Шагалалы; паводки 2025 года подтвердили эффективность мер.

В целом по Акмолинской области в текущем году противопаводковыми мероприятиями охвачены 163 населённых пункта и 32 участка дорог. Завершены очистка и дноуглубление русел рек Калкутан, Нура, Есиль, Чаглинка и Жабай общей протяжённостью 56 км, восстановлены и укреплены 17 гидротехнических сооружений.

На заседании Республиканского оперативного штаба Премьер-министр отметил факторы, способные осложнить паводковую ситуацию: большие снегозапасы, ледяная корка и глубокое промерзание почвы. При этом не везде обеспечена полная готовность — в ряде регионов не завершены работы по дноуглублению и берегоукреплению, укреплению защитных дамб, а также вывозу снега.

"Мы должны быть готовыми к различным сценариям. Акимам необходимо активизировать работу по реализации намеченных противопаводковых мероприятий, особенно вблизи населенных пунктов. Это касается всех регионов, где имеется угроза подтопления. Поэтому в недельный срок акиматам следует изучить существующие риски и принять необходимые меры с выездом на места", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Доклады министров

О готовности к паводковому периоду 2026 года доложили министры экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, по ЧС, а также вице-министры транспорта и цифрового развития. Заслушаны акимы Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, где по прогнозам сохраняются риски подтоплений.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что по данным Казгидромет март и апрель ожидаются тёплыми — температура будет выше нормы на 1°C, осадков прогнозируется больше нормы на большей части страны. Помимо трёх указанных регионов, риски отмечены в ВКО и области Абай, а также в Костанайской, ЗКО, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской, Алматинской областях, в регионах Ұлытау и Жетісу. Низкие риски — в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в стране насчитывается 1395 гидротехнических сооружений. Водохранилища южных регионов работают в режиме накопления, а объекты северных, западных, центральных и восточных регионов — в плановом режиме. К паводковому периоду выполнены мероприятия на свыше 166 км русел рек.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов отметил, что оперативный штаб МЧС с 1 марта работает круглосуточно, ведётся постоянный мониторинг паводкоопасных территорий. По стране определены 1242 населённых пункта, подверженных паводкам. Сформированы республиканская и региональные группировки сил общей численностью более 39 тыс. человек, подготовлено свыше 18 тыс. единиц техники и спецсредств; службы находятся в режиме повышенной готовности.

Усиление базы МЧС

По поручению Главы государства в прошлом году значительно укрепили материально-техническую базу МЧС: закупили 842 единицы спецтехники, 27 лодок и катеров, 4 самолёта и др. Для недопущения подтоплений выполнено около 760 мероприятий (это 92% плана). Возведено свыше 830 км защитных дамб и валов, построено и отремонтировано 1128 км дренажных систем, каналов и арыков, установлено и заменено 934 водопропускных сооружения на авто- и ж/д сообщениях. На паводкоопасных реках проведены работы: 166 км дноуглубления, 255 км берегоукрепления, 221 км спрямления и 172 км очистки русел.

Премьер-министр отдельно акцентировал внимание на безопасности с учётом инцидентов в Щучинске и Семее. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, проводятся экспертизы; семьям погибших в Щучинске оказана помощь. Работает межведомственная комиссия, которая подготовит комплексные меры, предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации газовых бытовых баллонов. Пожар в детском развлекательном центре Семея был оперативно ликвидирован силами МЧС, что позволило избежать жертв. Олжас Бектенов поручил усилить пожарную безопасность и контроль за газовыми службами, проводить профилактические рейды и активизировать разъяснительную работу с населением.

Система Tasqyn

О моделировании рисков в системе Tasqyn доложил вице-министр Малик Олжабеков: платформа введена в эксплуатацию, среднее соответствие прогнозов в прошлом году составило 75%. В текущем году риски паводков отмечены в 31 населённом пункте ряда регионов (Акмолинская, Карагандинская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области и область Абай). Премьер-министр поручил передать эти данные акиматам для превентивных мер.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров сообщил, что на контроле 229 паводкоопасных участков автодорог общей протяжённостью 160 км, ведётся ежедневное наблюдение и задействовано свыше 2,5 тыс. единиц техники. Заготовлены инертные материалы (в т.ч. 40 тыс. м³ бутового камня, 15 тыс. м³ песка, 5 тыс. м³ щебня), проводится очистка 45 тыс. водопропускных труб. В 2025 году устроено свыше 580 новых водопропускных труб и отремонтировано 5 аварийных мостов в ВКО и Костанайской области.

Угроза степных паводков

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что в пяти паводкоопасных регионах – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай — отмечается образование ледяной корки толщиной до 4 см и промерзание почвы глубиной до 2 м. В горных и равнинных районах накоплены большие снегозапасы. В этой связи отмечена угроза степных паводков, которые могут начаться раньше, чем подъем воды в руслах рек.