Казахстан располагает передовыми цифровыми разработками и наращивает экспорт IT-услуг, однако цифровизация по-прежнему часто не доходит до повседневной жизни и ключевых отраслей экономики. Об этом Премьер-министр Олжас Бектенов заявил на заседании Правительства, обозначив приоритеты дальнейшего развития цифрового государства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Президентом поставлена стратегическая задача - сделать Казахстан цифровым государством и обеспечить вхождение страны в число лидеров в сфере передовых технологий.

"В сфере передовых технологий мы должны стремиться войти в ряд стран-лидеров, которые успешно создают и продают цифровые решения и услуги", — заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что за прошедший год в отрасли цифровизации и искусственного интеллекта реализован ряд крупных проектов. Сформирована законодательная основа, обеспечен закуп вычислительных мощностей, запущен национальный центр искусственного интеллекта alem.ai. Объем экспорта казахстанских IT-услуг, по его словам, достиг порядка одного миллиарда долларов.

При этом глава Правительства подчеркнул, что достигнутые результаты не должны создавать иллюзию завершенности процесса.

"Эту работу надо активно продолжать. Развитие инфраструктуры в области цифровых технологий и искусственного интеллекта играет ключевую роль в реальной трансформации отечественной экономики", — отметил он.

Олжас Бектенов указал, что сегодня сохраняется нехватка цифровых решений, которые реально применяются в повседневной жизни граждан и в работе отраслей.

"Сегодня мы наблюдаем дефицит решений для широкого применения. Компании должны не только представлять новые прототипы, но доводить их до логического завершения и применения на практике. Цифровизация должна развиваться не параллельно экономике и повседневной жизни, а быть их неотъемлемой частью", — подчеркнул Премьер-министр.

В качестве примеров устаревших подходов он привел процессы, которые до сих пор не переведены на современные цифровые рельсы.

"У нас есть передовые IT-решения, но по-прежнему сохраняются и устаревшие методы. Например, казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону. Есть такие неактуальные бизнес-процессы в целых отраслях", — сказал Олжас Бектенов.

Он отдельно остановился на проблемах в строительстве, промышленности и аграрном секторе.

"В строительстве отсутствуют BIM-модели, что ограничивает возможности для эффективного проектирования и управления. Слабыми темпами идет роботизация на производствах и внедрение прорывных IT-решений в сельском хозяйстве", — отметил глава Правительства.

В этой связи Премьер-министр поручил уполномоченным органам сосредоточиться на внедрении практических цифровых решений, которые дадут ощутимый эффект для экономики.

Отдельный блок выступления был посвящен вопросам безопасности. По словам Олжаса Бектенова, развитие искусственного интеллекта сопровождается появлением новых, более сложных форм мошенничества.

"С развитием искусственного интеллекта появляются риски более совершенных видов мошенничества. Министерствам внутренних дел и искусственного интеллекта совместно с другими заинтересованными госорганами необходимо разработать механизм для эффективного выявления и распознавания таких действий", — заявил он.

Премьер-министр подчеркнул, что государству необходимо вести постоянную проактивную работу по совершенствованию уже используемых цифровых инструментов.

"В целом необходимо вести постоянную проактивную работу по усовершенствованию уже используемых инструментов и цифровых решений. Это позволит укрепить доверие общества к цифровым решениям и онлайн-платформам", — отметил Олжас Бектенов.

Говоря о задачах Года цифровизации и искусственного интеллекта, Премьер-министр заявил о необходимости широкого вовлечения профессионального сообщества и населения.

"Для успешного проведения Года цифровизации и искусственного интеллекта важно обеспечить широкое вовлечение профессионального сообщества и населения", — подчеркнул он.

В этой связи Министерству искусственного интеллекта поручено до конца января определить и утвердить перечень мероприятий Года, а также совместно с заинтересованными сторонами форсировать разработку и утверждение стратегии "DigitalQazaqstan".

Отдельно Олжас Бектенов остановился на внедрении искусственного интеллекта в государственном секторе, подчеркнув, что речь не должна идти о формальной автоматизации.

"Искусственный интеллект должен активно внедряться и в государственном секторе. Его применение должно приводить не к формальной автоматизации, а к пересмотру устоявшихся процессов, переходу к более эффективным моделям исполнения государственных функций и дальнейшей дебюрократизации", — заявил Премьер-министр.

Также он поручил пересмотреть функции на всех уровнях управления с учетом расширения цифровизации и применения ИИ, а Министерству искусственного интеллекта - провести анализ деятельности цифровых заместителей руководителей министерств (CDO) и установить новые показатели эффективности на 2026 год и последующий период.

Затрагивая тему инфраструктуры, Олжас Бектенов напомнил о работе государственного центра обработки данных уровня Tier-III.

"До конца первого полугодия необходимо завершить перевод информационных систем в новый центр обработки данных. Это позволит повысить уровень защищенности данных наших граждан", — подчеркнул он.

Премьер-министр также акцентировал внимание на энергетическом обеспечении цифровой трансформации.

"Переход к новой технологической модели экономики напрямую зависит от наличия устойчивой и надежной энергетической базы. Развитие высокопроизводительных вычислений, центров обработки данных, автоматизированных и роботизированных производств объективно сопровождается кратным ростом энергопотребления", — заявил Олжас Бектенов.

В этой связи Министерству энергетики совместно с профильными ведомствами поручено актуализировать долгосрочный баланс производства и потребления электроэнергии с учетом реализации проектов в сфере цифровой инфраструктуры и промышленности. Контроль и координация работы возложены на Жаслана Мадиева.