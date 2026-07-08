Олжас Бектенов потребовал ускорить реализацию ряда проектов в регионах страны

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Водного совета, на котором рассмотрены вопросы реализации поручений Президента по модернизации водной отрасли, строительству новых водохранилищ, внедрению водосберегающих технологий и цифровизации управления водными ресурсами.

Участники заседания заслушали отчеты министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, а также акимов Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей о ходе исполнения поручений Главы государства.

В преддверии профессионального праздника работников водной отрасли Олжас Бектенов отметил стратегическую значимость их труда для устойчивого развития регионов, сельского хозяйства, промышленности и повышения благосостояния населения.

В рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами и Комплексного плана развития водной отрасли реализуется 160 мероприятий с общим объемом финансирования 3,2 трлн тенге.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что в 2024–2025 годах завершена реконструкция пяти водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и области Жетісу. Проведены ремонт и модернизация порядка 1,5 тыс. км каналов, реализованы 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, охвативших около 1 млн человек.

По итогам 2025 года площадь применения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве достигла порядка 550 тыс. га. Благодаря их внедрению удалось сэкономить около 880 млн кубометров поливной воды. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 1,3 млн га.

В настоящее время продолжаются работы по строительству и реконструкции водохранилищ, модернизации 14,5 тыс. км оросительных каналов, включая их цифровизацию, внедрению водосберегающих технологий и развитию кадрового потенциала отрасли.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию около 1 тыс. км каналов, что позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тыс. га орошаемых земель. Также будут реализованы 12 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 142 сельских населенных пункта с населением свыше 500 тыс. человек.

Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов для водной отрасли. С 2023 года выделено 1652 образовательных гранта, на предстоящий учебный год планируется выделить еще 1000 грантов. За последние 2,5 года средняя заработная плата работников РГП «Казводхоз» увеличилась более чем в два раза.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов сообщил о функционировании Национальной информационной системы водных ресурсов, которая является основой единой цифровой экосистемы отрасли.

Система объединяет данные о водных объектах и водохозяйственной инфраструктуре, обеспечивает ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, использование данных космического мониторинга и информации по трансграничным водным объектам.

В информационной системе уже отражены сведения по 17 758 рекам, 3 148 озерам, 3 927 мониторинговым скважинам и 1 209 гидротехническим сооружениям. В цифровой реестр внесено более 10 тыс. паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений, принято более 6 тыс. отчетов специального водопользования.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация ряда проектов в регионах задерживается.

"Акиматам областей необходимо обеспечить приоритетное финансирование мероприятий, закрепленных за местными бюджетами. Соответствующие расходы должны своевременно предусматриваться при формировании и уточнении бюджетов регионов. Министерству водных ресурсов и ирригации поручаю усилить мониторинг исполнения Комплексного плана, жестче контролировать сроки и объемы финансирования каждого мероприятия. По всем проблемным вопросам необходимо своевременно вносить в Правительство конкретные предложения и решения", – отметил Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов также акцентировал внимание на работе по внедрению водосберегающих технологий, подчеркнув, что данный вопрос находится на особом контроле Главы государства. Внедрение водосберегающих технологий должно осуществляться высокими темпами. Акиматы должны уделять отдельное внимание этому вопросу.

Премьер-министр поручил акиматам областей обеспечить приоритетное финансирование мероприятий, закрепленных за местными бюджетами, а Министерству водных ресурсов и ирригации – усилить мониторинг исполнения Комплексного плана, контроль сроков и объемов финансирования.

Также было поручено ускорить внедрение водосберегающих технологий, усилить мониторинг качества воды по трансграничным рекам, обеспечить внесение паспортов гидротехнических сооружений в Национальную информационную систему водных ресурсов до 1 января 2027 года и установление границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов в пределах населенных пунктов до 10 июня 2027 года.

Кроме того, Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству водных ресурсов и ирригации поручено интегрировать Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов с Национальной информационной системой водных ресурсов.