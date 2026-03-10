Бектенов раскритиковал доклад "Байтерека" на заседании правительства
Представитель холдинга не смог сразу дать точный ответ на вопрос.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сделал замечание представителю национального управляющего холдинга «Байтерек» во время заседания правительства, передает BAQ.KZ.
В ходе заседания первый заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Нурболат Айдапкелов представил информацию о работе холдинга и его участии в финансировании жилищного строительства.
По словам представителя холдинга, в 2025 году "Байтерек" направил значительные средства на поддержку жилищных программ и развитие инфраструктуры, связанной со строительством жилья.
Во время презентации премьер-министр обратил внимание на один из слайдов, где была представлена информация о подключении регионов к системе "Казреестр", и задал уточняющий вопрос.
"Покажите четвёртый слайд. К "Казреестру" подключены 17 регионов. Где остальные три? Кто не подключился?" - спросил Олжас Бектенов.
Однако представитель холдинга не смог сразу назвать регионы, которые не подключены к системе.
"Можно предоставить дополнительную информацию? Я не взял эти данные", - ответил Нурболат Айдапкелов.
После этого премьер-министр подчеркнул, что к подготовке подобных докладов необходимо подходить более ответственно.
"Нужно готовиться как следует", - отметил Олжас Бектенов.
Заседание правительства продолжилось обсуждением вопросов развития жилищной отрасли и реализации государственных программ строительства жилья.
Самое читаемое
- В Атырау нашли тела еще двух членов пропавшей семьи
- Сборную Казахстана дисквалифицировали на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
- Камни с фасада бывшего общежития в Астане падают на людей и машины
- Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля
- В Астане нашли пропавшую 16-летнюю девушку