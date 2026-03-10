Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сделал замечание представителю национального управляющего холдинга «Байтерек» во время заседания правительства, передает BAQ.KZ.

В ходе заседания первый заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Нурболат Айдапкелов представил информацию о работе холдинга и его участии в финансировании жилищного строительства.

По словам представителя холдинга, в 2025 году "Байтерек" направил значительные средства на поддержку жилищных программ и развитие инфраструктуры, связанной со строительством жилья.

Во время презентации премьер-министр обратил внимание на один из слайдов, где была представлена информация о подключении регионов к системе "Казреестр", и задал уточняющий вопрос.

"Покажите четвёртый слайд. К "Казреестру" подключены 17 регионов. Где остальные три? Кто не подключился?" - спросил Олжас Бектенов.

Однако представитель холдинга не смог сразу назвать регионы, которые не подключены к системе.

"Можно предоставить дополнительную информацию? Я не взял эти данные", - ответил Нурболат Айдапкелов.

После этого премьер-министр подчеркнул, что к подготовке подобных докладов необходимо подходить более ответственно.

"Нужно готовиться как следует", - отметил Олжас Бектенов.

Заседание правительства продолжилось обсуждением вопросов развития жилищной отрасли и реализации государственных программ строительства жилья.