Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие во встрече глав правительств стран Организации тюркских государств (ОТГ), которая прошла в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

В рамках визита казахстанский премьер также присутствовал на коллективной встрече с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, где обсуждались ключевые вопросы региональной интеграции, развитие торгово-экономических отношений и эффективное использование транзитного потенциала тюркских государств.

Во встрече приняли участие вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, председатель Кабинета министров — руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Лидеры обсудили углубление взаимодействия в сферах экономики, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики и сельского хозяйства, а также вопросы укрепления многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ.

В своём выступлении Олжас Бектенов подчеркнул:

"Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Организация тюркских государств за короткое время превратилась в авторитетную структуру и повысила свой мировой статус. Убежден, что результаты сегодняшней встречи придадут новый импульс дальнейшему развитию братских и партнерских отношений между тюркскими государствами и послужат интересам наших народов".

Особое внимание было уделено вопросам транспортной связности, включая развитие инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизацию портов и железнодорожных узлов, а также цифровизацию таможенных процедур.

Также участники отметили важность деятельности таких институтов, как Союз торгово-промышленных палат тюркских стран, Тюркский инвестиционный фонд, Координационный комитет и Совет по зеленым финансам.

Дополнительно обсуждалось расширение сотрудничества в области исследований, ИИ и кибербезопасности, включая создание совместных научных центров.