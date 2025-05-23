В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с проектами по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. Он совершил облет территории и провел выездное совещание с участием представителей правительства, международных экспертов и руководства профильных организаций, передаёт BAQ.KZ.

Согласно представленному Мастер-плану, развитие горного кластера охватит три зоны — восточную, центральную и западную, от Тургеня до Каскелена. Планируется строительство до 700 км горнолыжных трасс, соответствующих мировым стандартам. Только в центральной зоне (Шымбулак, Ой-Қарағай, Кимасар, Пионер, Бутаковка) число подъемников вырастет с 16 до 58. Пропускная способность увеличится почти в шесть раз — с 6 до 34 тысяч человек в день.

Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович подчеркнул, что Алматы имеет все шансы стать круглогодичным направлением для горного туризма, а кластер — сопоставимым с лучшими мировыми курортами.

Глава французской Stem International Винсент Тассар акцентировал внимание на развитии летней инфраструктуры: велосипедные и пешие маршруты, глэмпинги, этно-отели и экологически чистый транспорт. Проекты включают стандарты устойчивого развития, использование ВИЭ и цифровой мониторинг окружающей среды.

Президент PGI Management (Андорра) Жоан Виладомат презентовал концепцию Almaty SuperSki — курорта с трассами свыше 65 км, охватывающего пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау. Проект создаст свыше 5 тыс. рабочих мест.

Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен отметил, что почти половина трасс будет предназначена для начинающих, а инфраструктура станет максимально доступной и инклюзивной, включая людей с ограниченными возможностями.

Ожидается, что к 2029 году Алматинский горный кластер станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом Центральной Азии.