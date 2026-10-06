Оман предложил Казахстану развивать торговый коридор через свои порты

Оман видит перспективу в создании торгового коридора через свои морские порты с выходом на рынки Персидского залива, Индийского океана, Азии и Африки. Об этом султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил на переговорах с Касым-Жомартом Токаевым.

По его словам, Казахстан и Оман могут связать свои транспортные преимущества. Казахстан находится на маршрутах между Азией и Европой, Оман располагает прямым морским доступом к крупным внешним рынкам.

«Использование этих взаимодополняющих преимуществ открывает значительные возможности для роста и представляет большую ценность для обеих стран. Поэтому мы с нетерпением рассчитываем на развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие торгового коридора через порты Омана, а также укрепление авиасообщения между нашими странами», - отметил султан.

Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что Оман придает большое значение отношениям с Казахстаном и рассчитывает вывести сотрудничество на более высокий уровень.

«Мы приветствуем тот импульс, который получило двустороннее сотрудничество в последние годы. Обмен визитами на высоком уровне и работа Совместной Межправительственной комиссии создали прочную основу, которая позволит нам выйти на более амбициозный уровень сотрудничества», - сказал он.

Среди перспективных направлений султан назвал энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, транспорт и логистику, финансовые услуги, туризм, технологии и искусственный интеллект.

Оманская сторона рассчитывает и на совместные проекты с участием суверенных инвестиционных институтов, частного сектора и государственных структур двух стран.

В завершение Хайсам бен Тарик Аль Саид поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за прием и переговоры и пригласил Президента Казахстана посетить Оман в удобное для него время.