Омар Сатаев завоевал бронзу молодежного ЧМ по греко-римской борьбе
Казахстанский спортсмен победил в напряжённой схватке со счётом 10:8 и принес сборной ещё одну медаль.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, который проходит в Нови-Саде (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
В поединке за третье место Сатаев, выступающий в весовой категории до 82 килограммов, одержал уверенную победу над Ибрагимом Табаевым из Бельгии со счётом 10:8.
Эта победа стала результатом упорной борьбы и продемонстрировала высокий уровень подготовки казахстанского борца.
Бронза Омара Сатаева стала третьей наградой Казахстана на нынешнем чемпионате.
Ранее серебряную медаль завоевал Юсуф Мациев, а ещё один бронзовый результат показал Мерей Маулетханов.
Помимо чемпионата мира, казахстанские спортсмены успешно выступают и на юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн).
К этому дню в активе национальной сборной — четыре медали:
Рамазан Айнегов — серебро в триатлоне,
Виктория Мельникова — серебро в лёгкой атлетике (1500 м),
Глеб Клепинин — бронза в лёгкой атлетике,
Алиям Азизова — бронза в пенчак силат.
Казахстанцы демонстрируют стабильные результаты на международных аренах, укрепляя позиции страны в мировом спорте.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам