Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, который проходит в Нови-Саде (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В поединке за третье место Сатаев, выступающий в весовой категории до 82 килограммов, одержал уверенную победу над Ибрагимом Табаевым из Бельгии со счётом 10:8.

Эта победа стала результатом упорной борьбы и продемонстрировала высокий уровень подготовки казахстанского борца.

Бронза Омара Сатаева стала третьей наградой Казахстана на нынешнем чемпионате.

Ранее серебряную медаль завоевал Юсуф Мациев, а ещё один бронзовый результат показал Мерей Маулетханов.

Помимо чемпионата мира, казахстанские спортсмены успешно выступают и на юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн).

К этому дню в активе национальной сборной — четыре медали:

Рамазан Айнегов — серебро в триатлоне,

Виктория Мельникова — серебро в лёгкой атлетике (1500 м),

Глеб Клепинин — бронза в лёгкой атлетике,

Алиям Азизова — бронза в пенчак силат.

Казахстанцы демонстрируют стабильные результаты на международных аренах, укрепляя позиции страны в мировом спорте.