Омбудсмен: Приоритет прав человека проходит через всю Конституцию

1 июля вступила в силу Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

Среди ключевых новелл необходимо выделить защиту высших ценностей государства, которыми являются человек, его жизнь, права и свободы.

«Идеи человекоцентричности и приоритета прав человека проходят через всю Конституцию. Они встраиваются во все основные общественные институты, определяют ориентиры для государства и граждан. Основной закон отражает основы глубокой конституционной модернизации и является фундаментальным базисом дальнейшего развития государства», – подчеркнул Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.

Впервые в истории независимого Казахстана в Преамбуле Конституции декларируется неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Переименован также и сам раздел II «Основные права, свободы и обязанности», что в очередной раз подчеркивает первостепенную роль прав человека.

В Основном законе право человека на жизнь максимально абсолютизировано. И именно оно признается неотъемлемым и неотчуждаемым, так как принадлежит каждому от рождения.

Это основа основ всех прав, без него другие свободы просто бы не существовали. Гарантия права на жизнь государством заключается в том, что никто не может произвольно ее лишиться.

Казахстан, провозгласивший жизнь человека наивысшим приоритетом, 5 лет назад взял на себя международные обязательства, а затем, в 2022 году, отменил смертную казнь. И этот постулат четко прописан в новой Конституции.

В разделе основных прав во главе угла стоит презумпция невиновности. Человек в глазах общества по умолчанию должен считаться невиновным, пока суд не признает его вину.

Это цивилизованный подход. Тем самым человек защищен от преждевременного общественного осуждения, а его репутация сохранена.

В этом же разделе Конституции гарантируются международные принципы справедливости и соразмерности наказания. И краеугольным камнем здесь является недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние.

Среди основных свобод человека в Конституции черным по белому высечено право не давать показания против себя, своих близких и не доказывать свою невиновность.

То же самое касается и священнослужителей в отношении доверившихся им на исповеди.

Эта норма, будучи прямо связанной в Основном законе с фундаментальными правами, служит конституционным заслоном от самообвинения, защищая от произвола.

В Конституции также усилены гарантии личной неприкосновенности, на справедливый суд, детализированы положения по свободе слова.

Отдельно закреплена недопустимость без решения суда не только лишения жилища, но и выселения из него.

«Все эти новеллы свидетельствуют о том, что гражданам Казахстана гарантированы фундаментальные права и свободы, закрепленные в новой Конституции. Но пользование ими – большая ответственность. Это предполагает высокую степень гражданской ответственности, уважение к закону, интересам общества и правам других людей. Только при соблюдении этого баланса между свободой и ответственностью возможно построение справедливого, правового и процветающего государства. Поэтому каждому гражданину важно не только знать и защищать свои права, но и осознавать свою роль в укреплении законности и развития страны», – подчеркнул Артур Ластаев.