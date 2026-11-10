«Он и есть Nvidia»: что будет с ИИ-индустрией, если Хуанг уйдет после скандала

Фанаты просят у него автограф на книгах, плакатах и даже на собственном теле, а миллиардеры Ларри Эллисон и Илон Маск когда-то буквально умоляли продать им чипы. Скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга заставил аналитиков задуматься, что будет с индустрией искусственного интеллекта, если он отойдет от дел.

Об этом пишет агентство Reuters. Nvidia начала проверку, не стал ли 63-летний Хуанг целью иностранной разведки, после того как он подтвердил связь с китайской бизнесвумен, которую обвиняют в передаче информации Пекину. Совет директоров заявил, что поддерживает Хуанга. В МИД Китая назвали обвинения «клеветой на Китай».

«Сложно не воспринимать новости выходных как негативные, ведь они ставят под вопрос руководство одной из важнейших компаний Америки и архитектора американского курса в ИИ», – сказал аналитик Bernstein Стейси Расгон.

По его словам, Nvidia не обычная компания, а Хуанг не обычный руководитель, он сам определяет стратегию и держит в руках большинство нитей.

Влияние Хуанга во многом связано с тем, что Nvidia выпускает графические процессоры, на которых обучают и запускают ИИ-сервисы вроде ChatGPT. От того, сколько чипов компания выделит, зависит, как быстро растут игроки, вкладывающие десятки миллиардов долларов. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон в 2024 году вспоминал ужин с Хуангом в ресторане в Пало-Альто.

«Я бы описал этот ужин как то, что я и Илон умоляли Дженсена о GPU. Пожалуйста, возьмите наши деньги... Нам нужно, чтобы вы взяли больше наших денег», – рассказал тогда Эллисон аналитикам.

Слово Хуанга двигает рынки. После его ужина с курицей и пивом в Сеуле с главами Samsung и Hyundai в прошлом году подорожали акции двух южнокорейских пищевых компаний, а после того как он назвал Marvell Technology следующей «компанией на триллион долларов», бумаги производителя чипов обновили рекорд.

Хуанг считается главным оптимистом индустрии. Он не раз отвергал опасения насчет пузыря на рынке ИИ и спорил с главой Anthropic Дарио Амодеи, который предупреждает о рисках технологии для человечества.

Компанией он руководит необычно. Напрямую ему подчиняются более 60 руководителей, почти все инженеры. При этом Хуанг владеет примерно 3,6% акций и не имеет особых голосующих акций, которые дают полный контроль основателям других компаний. В Nvidia работают и члены его семьи, зять, дочь и сын.

У Хуанга, который руководит Nvidia с момента ее основания в 1993 году, нет очевидного преемника, а план передачи власти компания не раскрывала.

«Дженсен незаменим... в команде нет другого человека, который мог бы плавно стать CEO», – заявил управляющий директор Yorkville Ives & Co Дэн Айвз.

Недавно Дженсен Хуанг впервые побывал в Астане, где посетил Международный центр искусственного интеллекта alem.ai.