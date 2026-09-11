«Он верил в меня, когда я сам не верил»: чемпион Игр кочевников посвятил победу брату

22-летний Данил Устинов завоевал на Всемирных играх кочевников золотую и серебряную медали по армрестлингу в весовой категории до 80 килограммов. После церемонии награждения с участием Главы государства он рассказал корреспонденту BAQ.KZ об эмоциях после победы и встрече с Президентом.

По словам спортсмена, перед решающим поединком он был предельно сосредоточен и морально готов к борьбе.

«Изначально никаких эмоций не было. Тренер очень серьезно настроил меня на этот поединок, потому что такие встречи всем даются тяжело. Перед выходом он провел со мной беседу. Мы подготовились, и я был морально готов. Но когда выиграл, уже не смог сдержать себя. Эмоции вырвались наружу. Это непередаваемые чувства - хотелось одновременно плакать и радоваться», - поделился Данил Устинов.

Встреча с Главой государства, признался спортсмен, вызывает у него прежде всего чувство гордости.

«Позади столько проделанной работы, падений, слез и трудностей. Встреча с Президентом - большая гордость и честь для каждого спортсмена. Думаю, каждый мечтает встретиться с ним лично», - отметил он.

BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Серьезной проверкой для самого Данила стал поединок со спортсменом из Молдовы. Всего в его весовой категории выступали пять чемпионов мира.

«Моим самым сильным соперником был десятикратный чемпион мира из Молдовы, который также является действующим абсолютным чемпионом мира. Это очень опытный спортсмен, поэтому к встрече с ним мы готовились особенно тщательно - и морально, и физически», - рассказал армрестлер.

Свою победу на Играх Данил посвятил старшему брату, наставнику и тренеру Владимиру Устинову.

«Именно благодаря ему я не бросил спорт ни в начале пути, ни в середине карьеры. Он заставлял меня продолжать, верил в меня и мотивировал даже тогда, когда я сам в себя не верил», - подчеркнул спортсмен.

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Напомним, VI Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Всего на Игры приехали около 3 тысяч спортсменов из 113 стран, награды разыгрывались в 43 дисциплинах.

Казахстан завершил VI Всемирные игры кочевников с 74 медалями 32 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми и занял первое место в итоговом медальном зачете.