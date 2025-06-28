Восточно-Казахстанская область переживает экологическую беду: жители сразу нескольких сёл жалуются на массовое нашествие гусениц, уничтожающих всё на своём пути, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на almaty.tv.

В сёлах Белогорский, Огнёвка и Асубулак Уланского района прожорливые насекомые атакуют деревья, кустарники и посадки на огородах. Селяне теряют урожай и опасаются за здоровье: гусеницы, по их словам, не только уничтожают зелень, но и вызывают аллергические реакции при контакте с кожей.

"Яблоня только распустилась — за неделю от неё ничего не осталось!" — жалуется одна из жительниц. "Она ест всё — от лиственных до хвойных. Даже на лопухи садится. А муха, которая должна контролировать популяцию, не расплодилась", — говорит Иван Шаров, бывший лесничий с 40-летним стажем.

Люди утверждают, что гусеницы необычные: не просто поедают растения, но и "кусаются". Зафиксированы случаи аллергических реакций.

Сельчане пытаются бороться с вредителями вручную — собирают по ведру в день, но это не помогает. Тем временем ползучие захватчики распространяются по другим населённым пунктам.

Акимат отреагировал после массовых жалоб: специалисты фитосанитарии прибыли на место, собрали образцы гусениц и отправили их на экспертизу. Однако до получения официального заключения никаких мер приняты быть не может.

"Ждём результатов экспертизы. Без них не имеем права обрабатывать территорию", — пояснил аким Асубулакского сельского округа Куаныш Кумарулы.

Пока власти ждут результатов, леса в округе становятся всё более лысыми, а жители — всё более отчаянными. Урожай ягод и яблок уже потерян, и люди боятся, что скоро лишатся и последних зелёных насаждений.