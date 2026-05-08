Они защищали Родину: Памятники каким героям ВОВ установлены в Астане

В эту пятницу казахстанцы отпразднуют 81-летие со дня великой Победы над войсками фашисткой Германии. Накануне 9 мая предлагаем вам узнать какие памятники воинам-казахстанцам есть в Астане, помимо вечного огня у монумента "Отан қорғаушылар".

Начнем с памятника, в котором увековечен герой, 30 апреля 1945 года установивший знамя Победы на здании Рейхстага. Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов в числе первых прикрепили красный флаг, ознаменовав тем самым полную победу над врагом.

Памятник был открыт в октябре 2016 года, высота монумента – 11 метров. Долгое время подвиг казахстанца не признавался советскими историками. И только в 2007 году Россия официально заявила, что при штурме Рейхстага первыми знамя установили Кошкарбаев и Булатов.

Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана. Свыше 500 человек получили звания Героя Советского Союза. Среди них пулемётчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова. Монументы в их честь установлены на правом берегу столицы.

Бронзовый памятник Алие установили возле Аграрного университета. А монумент посвященный Маншук можно найти в сквере "Ақжайық".

Еще один монумент герою Великой Отечественной в Астане открыли 7 мая 2015 года в парке "Жерұйык". Памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову выполнен из бронзы. С высоты в 2,5 метра он смотрит на проходящих мимо жителей столицы.

С восточной стороны мемориала вдоль аллеи расположены памятные плиты 28 воинам-панфиловцам из природного гранита, с указанием дат их рождения и смерти.

Памятник Бауыржану Момышулы открыли 2 июля 2008 года. Монумент изготовлен из бронзы, он представляет собой высокий постамент, на котором находится фигура героя Великой Отечественной войны в полный рост.

Так же в Астане можно встретить мурал, посвященный этому герою. Бауыржан Момышулы участвовал в войне с сентября 1941 года в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова. За мужество, проявленное в битве под Москвой в 1942 году его представили к званию Героя Советского Союза. Однако награды удостоили только посмертно – 11 декабря 1990 года.

Памятник воинам-акмолинцам установлен на пересечении проспектов Женис и Богенбай батыра. Он был открыт в 1995 году и представляет собой две фигуры солдат. В годы войны в Акмоле были сформированы 310, 378 и 29 стрелковые, 316 кавалерийская дивизии. Памятник был возведен в честь воинов этих дивизии.

Вклад казахстанцев в общую победу в Великой Отечественной войне неоценим. Мы обязаны помнить защитников Родины, сколько бы времени не прошло. И мы будем помнить.